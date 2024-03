Bo Nickal chama o medalhista de ouro olímpico Jordan Burroughs de ‘maldita fraude’ após disputa de luta livre

O peso médio do UFC Bo Nickal não está desistindo de suas críticas ao medalhista de ouro olímpico Jordan Burroughs após uma troca violenta durante o recente NCAA Wrestling Championships.

A altercação entre os dois campeões começou quando Burroughs fez comentários para a transmissão da ESPN quando Carter Starocci, da Penn State, levou para casa seu quarto título com uma vitória por 2 a 0 nas finais, apesar de lidar com uma grave lesão no joelho que muitos especularam que poderia ter sido uma ruptura do ligamento cruzado anterior. . Durante a partida, Burroughs disse ao membro do Hall da Fama do UFC, Daniel Cormier, que o oponente de Starocci definitivamente deveria mirar naquela perna machucada na competição.

Após a luta, Starocci voltou sua atenção para as próximas seletivas de luta livre olímpica em abril, onde ele deverá competir na categoria até 74 kg (163 libras) – a mesma divisão de Burroughs. Mais uma vez, Burroughs dobrou sua declaração de que usaria a lesão de Starocci contra ele se tivesse a chance.

“Ele disse 19 e 20 de abril. Conheço um cara que estará lá”, disse Burroughs na transmissão. “Eu adoraria vê-lo. Vou te dizer uma coisa, se ele e eu nos encontrarmos na chave, vou direto para a perna direita.

Nickal, que ganhou três títulos da NCAA na Penn State, criticou os comentários de Burroughs durante o evento. O peso médio do UFC disse que foi “muito elegante” Burroughs admitir que iria atacar a perna machucada de Starocci e o chamou de “pouco profissional”. Burroughs respondeu nas redes sociais, afirmando: “Você dá socos na cara dos caras para ganhar a vida. Cale-se.”

Dias depois em seu podcast, Nickal expandiu seus pensamentos sobre Burroughs, e parece que seu maior problema resultou dos comentários feitos sobre as próximas seletivas olímpicas. Em vez de permitir que Starocci tivesse seu momento para comemorar se tornar a sexta pessoa na história a ganhar quatro títulos da NCAA no wrestling da Divisão I, Burroughs colocou os holofotes de volta sobre si mesmo.

“Não é o momento dele”, disse Nickal. “Então, por que pegar o quarto título nacional de um cara e um dos maiores momentos de sua carreira e fazer disso você mesmo? Para mim, isso apenas mostra seu caráter.

“O que me incomoda é que ninguém vê isso. Ele sempre tenta agir como um embaixador do esporte e, ‘Oh, parabéns à Penn State, estou muito orgulhoso de vocês e do que estão fazendo.’ Cara, você é uma maldita fraude. Você só quer fazer isso por si mesmo.

Não parece que Nickal esteja tentando consertar as barreiras com Burroughs, especialmente com as seletivas olímpicas começando apenas uma semana após sua próxima luta no UFC 300, em 13 de abril.

Nickal espera cruzar o caminho de Burroughs mais cedo ou mais tarde e espera que o hexacampeão mundial mantenha em relação a ele a mesma energia que tinha na noite em que Starocci conquistou seu título.

“Não venha até nossos rapazes e não seja amigável comigo quando eu te ver”, disse Nickal. “Porque eu garanto a você, ele vai tentar me ver e dizer, ‘E aí, Bo, acalme-se’, e seja legal. Eu digo não, não somos legais. Eu realmente não me importo em ser legal com você.