Bob Arum critica Oscar De La Hoya por ser um hipócrita em Shakur Stevenson x William Zepeda

TA indústria do boxe é cruel e dura, principalmente para os promotores que precisam lidar com tudo e todos para fazer as lutas que desejam acontecer.

Como Boxe Menino de Ouro CEO, Oscar de la hoya está sempre cuidando de seus melhores lutadores. Ele quer fazer grandes lutas acontecerem, então não foi uma grande surpresa vê-lo pedir Shakur Stevenson ser William Zepedapróximo adversário após a recente vitória do mexicano sobre Maxi Hughes.

A equipe de William Zepeda não acredita que ele esteja pronto para Shakur Stevenson

Mas de acordo com o promotor de Stevenson, Classificação superior CEO Bob ArumDe La Hoya está cheio disso.

Quando Zepeda venceu a luta, foi Oscar quem disse, ‘traga Shakur’. Ligamos para eles e dissemos: ‘todo mundo ouviu Oscar, Shakur está pronto para lutar contra o seu cara’. Foi, ‘Ah, ele ainda não está pronto’, e toda essa merda… Entramos em contato [Golden Boy] e o pessoal da Zepeda disse que não está pronto para Shakur. O que eu não acho que sejam.

Arum está convencido de que “ninguém pode vencer Shakur“. Zepeda certamente se qualificaria como a luta mais difícil da carreira de Stevenson até o momento, mas Arum acredita que lutar contra Stevenson é como uma sentença de morte.

“El Camarón” é 30-0 e tem feito um trabalho extremamente rápido com seus oponentes enquanto atinge seu auge. Nenhuma de suas últimas três lutas passou do 6º round. Dito isto, ele ainda não lutou com um boxeador do calibre de Stevenson.

Enquanto Arum e De La Hoya resolvem suas coisas, parece que Stevenson está se preparando para lutar Artem Harutyunyan próximo.