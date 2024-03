Boné “1989” de Travis Kelce: uma homenagem divertida ao álbum de Taylor Swift?

Travis Kelce recentemente passei um dia jogando golfe com amigos e com olhos de águia Taylor Swift os fãs rapidamente notaram um aceno sutil para a estrela pop em sua roupa. Ao lado de sua camisa pólo listrada e calça jeans, o Chefes de Kansas City O tight end vestiu um boné de beisebol do Sherwood Country Club bordado com “1989” – o ano em que o campo de golfe do clube foi inaugurado.

Um Swiftie apontou, “seu chapéu diz 1989 E tem um arqueiro”, referindo-se ao logotipo do clube também presente no boné de Kelce. O fã acrescentou: “você não pode inventar essas coisas!” É claro que a escolha do chapéu por Kelce não passou despercebida pelos olhos atentos Taylor Swift entusiastas.

Travis Kelce ganha poderes quando música de Taylor Swift toca no campo de golfe

Os amigos de Kelce tentaram tirá-lo do jogo tocando a faixa “1989” de Swift.Sangue ruim“, mas para sua surpresa, parecia ter o efeito oposto. Em uma reviravolta humorística, a música realmente melhorou o swing de Kelce. Como uma pessoa pode ser ouvida dizendo no vídeo: “Oh, não – o tiro saiu pela culatra. Ele gosta!”

As brincadeiras continuaram enquanto Kelce exibia suas habilidades de air guitar no meio do jogo de golfe. Amigo dele Chandler Parsons capturou o momento alegre e o compartilhou no Instagram, onde observou com humor: “@killatrav não pode ser abalado”.

Um aceno sutil para Swift ou apenas uma coincidência?

O significado do número “1989” vai além de ser apenas o ano de inauguração do campo de golfe. Também é o nome do quinto álbum de estúdio de Taylor Swift, que foi um grande sucesso. Além disso, tem um significado pessoal para Swift e Kelce como ano de nascimento.

A camaradagem alegre e as provocações divertidas entre amigos ficaram evidentes quando eles se uniram por meio do golfe e da música. O vídeo compartilhado por Parsons no Instagram deu um vislumbre do dia repleto de diversão, mostrando como os amigos de Kelce tentaram atrapalhar seu jogo com a música de Taylor Swift, apenas para descobrir que teve o efeito oposto.

Em um tom alegre e semicasual, o dia de golfe de Kelce com os amigos se transformou em uma divertida troca de brincadeiras e camaradagem, com a música de Taylor Swift inesperadamente se tornando parte da diversão. Como um fã apontou com razão, “você não pode inventar essas coisas!”