Brandon Moreno anuncia folga do MMA: ‘Cheguei no limite da minha cabeça’

Brandon Moreno está tirando um tempo para reiniciar.

O bicampeão peso mosca do UFC anunciou na segunda-feira que está dando uma folga no MMA após a derrota por decisão dividida para Brandon Royval no UFC Cidade do México, em fevereiro. Em mensagem de oito minutos no Instagram, Moreno, 30, enfatizou que não está se aposentando, mas simplesmente precisa de uma folga depois de sofrer a primeira seqüência de duas derrotas consecutivas desde 2018.

“Acho que cheguei ao limite da minha cabeça e estou cansado”, disse Moreno em espanhol (tradução cortesia de Danny Segura, do MMA Junkie).

“Não é um adeus nem nada parecido, é só me esperar, ter paciência comigo, deixar meu corpo, mas mais que tudo minha mente, minha cabeça, se recompor e se recuperar — se recuperar e vamos voltar a fazer coisas certas. A última vez que isso aconteceu, voltei e me tornei campeão mundial. Gostaria de pensar que posso fazer o mesmo e, quando voltar, vou chorar. Ainda me considero um lutador incrível e tenho todas as qualidades e habilidades para ser campeão novamente.”

Moreno (21-8-2) tem sido um jogador central no cenário do título peso mosca do UFC desde que voltou a assinar com o UFC para sua segunda passagem pela promoção em 2019. Moreno conquistou o cinturão duas vezes com vitórias sobre Deiveson Figueiredo ao longo de uma série de quatro lutas com o brasileiro de 2020-23, mas depois perdeu o título em julho passado com uma derrota por decisão dividida para Alexandre Pantoja. Esperava-se que Moreno fosse um dos principais candidatos para enfrentar Pantoja novamente, mas acabou perdendo a oportunidade com outro revés na decisão dividida contra Royval.

Damon Martin, do MMA Fighting, confirmou com a gestão de Moreno que o anúncio do lutador mexicano na segunda-feira sinalizou apenas uma pausa no MMA e nada mais.

A mensagem completa de Moreno em espanhol pode ser lida e assistida abaixo. (Tradução cortesia de Segura e José Youngs do MMA Fighting.)