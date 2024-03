Brandon Royval ainda quer a disputa pelo título, mas está aberto para lutar contra o ‘chato pra caralho’ Muhammad Mokaev na próxima

Brandon Royval não tem grande consideração por Muhammad Mokaev.

Em fevereiro, Royval levou para casa uma vitória por decisão dividida sobre o ex-campeão Brandon Moreno no UFC Cidade do México. Imediatamente depois, Royvall convocou outra chance contra o campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja. Mas existem alguns problemas. Por um lado, Pantoja acabou de vencer Royval em dezembro, vencendo por decisão unânime dominante – e por outro, existe um candidato em ascensão, Mokaev.

No fim de semana passado, Mokaev conquistou uma vitória sem brilho por decisão unânime sobre Alex Perez no UFC Vegas 87 e também pediu a disputa pelo título contra Pantoja. E sem surpresa, Royval não ficou impressionado com o desempenho do jovem de 23 anos.

“Talvez ele tenha vencido Alex Perez, talvez não”, disse Royval na segunda-feira A hora do MMA. “Essa pode ser a única vitória de Alex Perez sobre um atual lutador do UFC. Dito isto, não acho que justifique uma luta pelo título. Não achei muito impressionante. Depois do primeiro round, parecia que ele estava acabado. É o que é. Só não achei que fosse tão impressionante.

“Sempre que vejo aquele garoto brigar, penso: ‘Essa merda é idiota. Isso é chato. É o que é. Ele começou o primeiro round meio forte ou algo assim, mas dito isso, na hora que ele luta de novo, eu sempre esqueço o que ele traz para a mesa. Então eu assisto e penso, ‘Ah, sim, esse garoto é muito chato.’ Eu fico com amnésia.

Embora Mokaev pedisse a próxima disputa pelo título, ele também parece estar interessado em resolver a disputa entre ele e Royval. Depois que Royval rejeitou seu desempenho no sábado Mokaev revidou contra o ex-desafiante ao título e convocou uma briga em julho quando o UFC retornar a Manchester, na Inglaterra. E embora Royval esteja focado em mais uma disputa pelo título, se esse é o caminho que o UFC quer seguir, ele também está aberto a isso, principalmente se for uma luta principal.

“Acho que vai muito bem. Adoro esse confronto”, disse Royval. “Essa não é uma luta que eu recusaria. Essa luta nunca me foi oferecida. Dito isso, eu e ele estamos tentando mirar na luta pelo título, então se um de nós vai conseguir, que assim seja. Mas estamos promovendo uma luta há cerca de um ano, então quando chegar a hora, se um de nós tiver cinturão, ou um de nós não tiver cinturão, se for uma luta de cinco rounds, ele está morto .

“Prefiro lutar contra qualquer um em uma luta de 25 minutos. Qualquer pessoa nessa categoria numa luta de 25 minutos, estou muito confiante… porque 15 minutos você pode anular uma posição por 15 minutos. Você pode dar dois tiros com certeza e então talvez me segurar. Nunca fui o lutador mais forte, então já fui anulado antes. Eu sinto que essa é a maior parte das minhas perdas. Vinte e cinco minutos, é realmente difícil de fazer.”

Se o UFC quer ou não seguir com isso, ninguém sabe neste momento, já que a imagem do título peso mosca é uma das mais inescrutáveis ​​do esporte no momento. Mas seja Pantoja ou Mokaev, Royval acredita que fez tudo o que podia para se preparar e agora as fichas vão cair como puderem.

“Eu não tenho ideia [what’s going to happen]”, disse Royval. “Sinto que fiz tudo o que podia. Fui e aproveitei a última hora contra o Moreno, o desafiante número 1. Eu sinto que se ele tivesse vencido aquela luta, eles com certeza iriam dar isso a ele, não importa o que acontecesse. Dito isto, não sei se a situação muda por causa de quem eu sou e de quem Moreno é.”