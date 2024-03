Brett Gelman critica livrarias por cancelarem apresentações após seu apoio a Israel

Reproduzir conteúdo de vídeo



Brett Gelman está se abrindo sobre a recente reação que enfrentou por apoiar abertamente Israel em meio ao conflito com o Hamas em Gaza… e ele acha que é besteira que seus shows estejam sendo cancelados.

A estrela de “Stranger Things” se juntou a nós na segunda-feira no “TMZ Live”, onde criticou as livrarias por cancelarem suas próximas aparições por causa da controvérsia em curso no Oriente Médio.

Brett – que lançou recentemente seu livro, ‘The Terrifying Realm of the Possible’ – confirmou que três livrarias diferentes cancelaram suas aparições promocionais em meio a supostas preocupações de segurança.

No entanto, como o ator nos contou, ele se ofereceu para fornecer segurança aos eventos – já que nunca esperaria que uma pequena empresa assumisse essa responsabilidade. Como observou Brett, os locais ainda se recusavam a recebê-lo.

Brett defendeu que o seu apoio a Israel não significa que ele seja pró-guerra ou que não tenha empatia para com os palestinos inocentes apanhados no fogo cruzado do conflito. Ele reiterou que acredita que Israel tinha o direito de se defender após a Ataque de 7 de outubro.

Sobre se ele considerou fazer uma pausa na turnê do livro, Brett disse que isso nunca foi discutido… mas ele provavelmente ainda teria seguido em frente com o plano. Ele chamou as decisões das livrarias de uma tática de intimidação.