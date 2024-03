Brian Austin Green ficou com ciúmes durante as cenas de sexo da ex Tiffani Thiessen

Reproduzir conteúdo de vídeo



Vamos ser claros com Shannen Doherty

Brian Austin Verde admitiu que o ciúme no set de “Beverly Hills, 90210” desempenhou um papel real no fim de seu romance anterior com seu colega co-estrela Tiffani Thiessen.

O ator fez a confissão durante o episódio de segunda-feira de Shannen Doherty‘é’Vamos ser claros‘podcast … contando a seu ex-colega de elenco todos os detalhes sobre sua separação do ex-aluno de ‘Saved by the Bell’.

De acordo com BAG… TT foi seu primeiro relacionamento sério – já que eles namoraram entre 1992 e 1995. No entanto, quando Tiffani se juntou ao drama adolescente de Brian durante a 5ª temporada… ele admitiu ficar com ciúmes incríveis sempre que sua namorada trabalhava com outros ‘90210 ‘estrelas.

Ele disse a Shannen que achou estranho quando sua namorada, de repente, teve que fazer cenas de sexo com seus amigos – que ele diz considerar da família.

Tiffani interpretou Valerie Malone – a garota má que dormiu com quase todos os protagonistas masculinos… exceto Jason PriestleyBrandon Walsh.

Como Brian conta – o ciúme tomou conta dele e os dois se separaram apenas um ano depois de morarem juntos. Brian – que agora está noivo do profissional de “Dancing With the Stars” Sharna Burgess – confessou que estava errado e não deveria ter surtado daquele jeito.

Felizmente, Brian e Tiffani conseguiram permanecer amigos após a separação – o que não pode ser dito de outros ex-colegas notáveis. Tiffani encontrou seu final feliz com o ator Brady Smith – eles compartilham filhos Harpista dar Inferno junto.

Obviamente, Brian teve vários relacionamentos sérios desde então, antes de receber crianças com ex-namorados Vanessa Marcil dar Megan Raposa.