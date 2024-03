Brittany Mahomes alerta após fratura nas costas. Qual foi a mensagem dela para suas companheiras mães?

Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesestá incentivando outras mães a cuidarem do assoalho pélvico após sofrerem uma fratura nas costas.

A mãe de dois filhos, de 28 anos, compartilhou uma foto no Instagram com uma mensagem poderosa: “Apenas um lembrete diário. Quando você tiver filhos, cuide do seu assoalho pélvico. Sério.”

O assoalho pélvicoum grupo de músculos e tecidos na parte inferior da pélvis, sustenta órgãos pélvicos, como vagina, útero, ovários e bexiga. Gravidez e parto pode enfraquecer esses músculos, levando a diversas complicações.

Mahomes acolheu seu filho mais novo, filho Bronzeem novembro de 2022, e filha Libra Esterlina em fevereiro de 2021. Embora ela tenha assinado a mensagem como ‘uma garota com as costas fraturadas’ ela não revelou detalhes sobre a conexão de sua lesão com o assoalho pélvico.

A importância da saúde do assoalho pélvico

Dra.uroginecologista, explicou que embora as complicações do assoalho pélvico sejam comuns após o parto, as fraturas ósseas são raras, ocorrendo em menos de 1% dos partos vaginais. Mahomes’ lesão destaca a importância da saúde do assoalho pélvico.

Complicações pode incluir dor vaginal, micção frequente, prolapso de órgãos pélvicos e problemas de suporte pélvico e espinhal. Swenson enfatizou a necessidade de conscientização e tratamento, observando que a fisioterapia é uma opção primária de tratamento.

Ter celebridades como Mahomes colocar essas doenças sob os holofotes pode ajudar a aumentar a conscientização, disse Swenson. “E esperamos que também permita que outras mães saibam que existem tratamentos, que existem médicos e profissionais de saúde que podem ajudá-las a melhorar”.

É importante procurar atendimento médico

Swenson encorajou as mulheres que sofrem de dor pélvica persistente a ver um OBGYN para avaliação adicional. A fisioterapia do assoalho pélvico, embora não seja prescrita universalmente, é a principal intervenção para reabilitação.

Mahomes’ a defesa serve como um lembrete para as mães priorizarem a saúde do assoalho pélvico. Ao aumentar a conscientização, ela pretende apoiar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes e incentivá-las a procure ajuda.