Brittany Mahomes compartilha foto sem maquiagem e outra de Patrick se pegando

Brittany Mahomes acessou o Instagram Stories na sexta-feira para compartilhar uma foto sem maquiagem e seguiu no sábado com uma postagem de seu marido no IG Patrício – quarterback do Chefes de Kansas City – ficando práticos durante o que parecia ser a festa de casamento de seus amigos.

A mãe de dois filhos, de 28 anos, recentemente se abriu sobre sua luta contra a pele propensa a acne, então compartilhar uma imagem “totalmente natural” é um sinal de empoderamento. Ela não tem medo de se expor como defeituosa.

A experiência culinária de Sterling Mahomes pode significar muito dinheiro para Patrick e Brittany

“Na verdade, estou realmente lutando com minha pele agora, tentando descobrir por que ela está aparecendo em volta da minha boca”, Brittany compartilhou no início da semana.

Apesar de mostrar um lado não tão glamoroso de sua vida, Brittany focou no amor que sente pelos dois filhos, de 3 anos. Libra Esterlina e 16 meses Bronze.

Brittany Mahomes é uma mãe legal

Patrick, 28 anos, claramente não é tímido e costuma fazer demonstrações públicas de afeto por sua esposa, inclusive enquanto tira fotos.

A foto que Brittany compartilhou mostra ele segurando sua bunda completamente. Ele está vestindo um smoking e ela um vestido longo vermelho.

Brittany e seu namorado do colégio ainda estão comemorando o encontro consecutivo Super Bowl vence com estilo. Travis Kelce e Taylor Swift estão fazendo o mesmo.