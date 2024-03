Brittany Mahomes sofre graves marcas de seu filho Bronze: meu filho muito apegado

Ptruque e Brittany Mahomes estão aproveitando um merecido tempo de inatividade antes do início da temporada de 2024 da NFL. Em meio à agenda tipicamente agitada, o casal preza por momentos de tranquilidade com a família durante a entressafra. Brittany, presença ativa nas redes sociais, continua a dar vislumbres de suas vidas, mantendo Chefes de Kansas City fãs e seguidores engajados com atualizações sobre suas atividades diárias.

Em uma postagem recente no Instagram, Brittany encantou seu público com fotos adoráveis ​​de seu filho de um ano, Bronze, aninhado em seus braços enquanto ela filmava. Ostentando um sorriso doce para a câmera em um quadro,

Brittany Mahomes compartilha um momento terno e doce de seu filho Bronze curtindo March MadnessInstagram

“Meu filho MUITO apegado”, ela legendou.

Enquanto Brittany optou por um conjunto preto, Bronze parecia adorável em um macacão branco adornado com charmosos desenhos em forma de rabiscos.

O que mais a família fez?

Além disso, a família Mahomes compartilhou trechos de seu passeio agradável com as crianças, assistindo a uma apresentação de “Bluey”, um popular programa infantil australiano vencedor do Emmy. Brittany revelou em sua história no Instagram que seus filhos gostaram muito da experiência: “As crianças ADORARAM isso”.

Retornando recentemente de férias no México com amigos, Brittany continuou a fornecer vislumbres de sua escapadela exótica através do Instagram, compartilhando várias fotos e vídeos cativantes.

Após as férias, Patrick e Brittany Mahomes assistiram a um jogo em casa do Corrente de Kansas City, um time de futebol do qual são co-proprietários. O Current garantiu uma vitória emocionante por 5-4 contra o Espinhos de Portland, provocando celebrações entusiasmadas do casal no novo Estádio CPKC da Liga Nacional de Futebol Feminino. Notavelmente, Patrick MahomesO irmão, Jackson, também participou das festividades do jogo.

Expressando seu apoio contínuo ao KC Current durante a temporada, Patrick e Brittany fazem aparições regulares nos jogos do time. Durante uma conversa com o SportsCenter, Patrick Mahomes sugeriu a possibilidade de convidar Taylor Swift para um jogo no futuro, citando sua agenda lotada como um obstáculo potencial. Dada a amizade de Swift com Brittany, esta última reconheceu divertidamente a responsabilidade de persuadir a cantora de “Blank Space” a assistir a um jogo, destacando os laços estreitos do casal com a comunidade de Kansas City.