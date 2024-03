Brock Purdy consegue seu ‘Super Bowl’ e tem seu dia mais feliz com Jenna Brandt

Brock Purdy deixou para trás a decepção do Super Bowl ao se casar com seu parceiro Jenna Brandt.

Purdy é o grande nome do São Francisco 49ers time, mas acabou sendo o segundo melhor no Super Bowl em Las Vegas no mês passado, com o Chefes de Kansas City tomando a coroa mais uma vez.

Mike Florio diz que o nome de Brock Purdy “é um pouco próximo demais de Turdy”NBC Esportes/Twitter

Os dois se casaram no sábado em Des Moines, Iowa, depois de passarem muitos anos juntos em um relacionamento amoroso. Eles só ficaram noivos no verão de 2023, então não foi um noivado muito longo.

Eles escolheram usar roupas de casamento convencionais, com Jenna em um vestido longo branco e Purdy ostentando um smoking.

Um grande casamento

Eles posaram para fotos amorosas do lado de fora da igreja após o casamento e contaram com a presença de mais de 350 pessoas, sendo necessários quatro ônibus para transportar todos.

Não está claro nas fotos disponíveis se alguma delas Purdyde 49ers companheiros de equipe estavam presentes, mas a dupla parecia ter tido um dia maravilhoso de qualquer maneira.

Ao postar suas fotos de noivado em julho, Brock escreveu: “Meu Jenna menina para sempre. Mal posso esperar para ser seu marido e crescermos juntos em Cristo. Aqui está para sempre, querido. Eu te amo JB!!”

Purdy foi impressionante no Super Bowl de fevereiro, apesar de estar do lado perdedor e muitos fãs acham que ele terá outra chance em um futuro próximo.

Purdy lançou 38 passes para 255 jardas, um touchdown e nenhuma virada ou recepção. A frieza do homem conhecido como ‘Sr. Irrelevante’ foi decisivo na série do último quarto.