Brock Purdy, do 49ers, e sua esposa, Jenna, passaram lua de mel neste lugar paradisíaco

Brock Purdyo jovem de 24 anos São Francisco 49ers quarterback e sua namorada da faculdade Jenna Purdy (anteriormente Brandt) celebraram recentemente seu casamento com uma lua de mel de sonho em turcos e Caicos. O casal se casou em Des Moines, Iowa, em 9 de março, e depois partiu para um destino pitoresco para passar algum tempo de qualidade juntos.

Jenna acessou o Instagram para compartilhar os momentos deslumbrantes de sua escapadela romântica, dando aos fãs um vislumbre de sua felicidade de recém-casado. Ela postou uma série de fotos, incluindo uma em que ela exibe com orgulho seu lindo anel enquanto passa o braço em volta do marido. O casal pode ser visto usando coletes salva-vidas enquanto flutua nas águas calmas e azul-turquesa, apreciando o ambiente sereno de Turks e Caicos.

Em outra postagem, Jenna expressou seu entusiasmo com a lua de mel com a legenda “Lua de mel com meu marido” e marcou Brock na postagem. A geotag revelou que eles estavam em Providenciales, Ilhas Turks e Caicos, acrescentando um toque de desejo por viajar à sua aventura romântica.

“A lua de mel foi um sonho que se tornou realidade para nós. Poder compartilhar esses momentos especiais com meu marido em um lugar tão lindo foi realmente mágico”, compartilhou Jenna nas redes sociais, refletindo sobre sua viagem inesquecível.

Eles estão aproveitando o tempo juntos

O casal também se entregou a algumas excursões divertidas durante a viagem, criando memórias inesquecíveis juntos. As fotos compartilhadas por Jenna capturaram a alegria e o amor entre os noivos, pintando uma experiência de lua de mel perfeita.

“As aventuras que tivemos durante a nossa lua de mel sempre terão um lugar especial em nossos corações. Desde explorar a ilha até pescar nas águas cristalinas, cada momento foi repleto de amor e risadas”, compartilhou Brock, relembrando seu tempo em Turks. e Caicos.

Os sorrisos radiantes e o carinho genuíno dos noivos ficaram evidentes em todas as fotos, mostrando a profunda conexão e felicidade que compartilham. A lua de mel serviu como um começo perfeito para a vida de casados, repleta de amor, risos e momentos queridos que levarão consigo para sempre.

O destino e as experiências da lua de mel do casal proporcionaram um belo cenário para sua história de amor, permitindo-lhes criar memórias inesquecíveis que durarão a vida toda. À medida que continuam a sua jornada juntos, a história de amor de Brock e Jenna continua a inspirar outras pessoas, lembrando a todos a alegria e a beleza de encontrar o amor verdadeiro.