Bronze Mahomes faz birra em Brittany e Patrick em sua fuga e ela lida com isso como uma profissional

Brittany Mahomes teve que lidar com um acesso de raiva de seu filho, Bronze, durante as férias em família nas praias do México. O pequeno começou a gritar na praia do resort onde estavam hospedados, tudo por um motivo peculiar.

Patrick Mahomes teve a sorte de não estar por perto o momento estranho, mas como sempre, Brittany lidou com isso como uma campeã. Assista ao vídeo abaixo para ver A birra de Bronze nas praias do México.

Instagram

Bronze Mahomes não estava sentindo a cena da praia mexicana. Ele deixou isso bem claro ao fazer uma birra ali mesmo na areia. Definitivamente não foi um passeio no parque para seus pais, tentando lidar com a situação na praia do hotel na frente dos outros hóspedes.

O que Patrick e Brittany Mahomes estão fazendo no México?

Patrick e Brittany Mahomes estão aproveitando o sol no México com seus adoráveis ​​filhos, Bronze e Sterling. A família está aproveitando alguns momentos de qualidade juntos, aproveitando os raios quentes à beira da piscina. Enquanto tomam bebidas e observam seus pequenos brincando, o riso enche o ar. É um momento perfeito de felicidade familiar enquanto eles desfrutam dos prazeres simples de passar férias no paraíso.

A família agora está junta após a viagem solo de Patrick à sede da Adidas na Alemanha.