Bryan Battle arrasa Ange Loosa após no-contest no UFC Vegas 88: ‘Ele viu uma oportunidade de sair de lá’

Bryan Battle deixou o UFC Vegas 88 com um no-contest em seu cartel, mas ele sente que deveria ser uma vitória depois que uma cutucada acidental no olho impediu Ange Loosa de continuar.

Foi um desdém que interrompeu a ação na segunda rodada da atração principal de sábado. Um médico examinou Loosa enquanto o veterinário do UFC tentava se recuperar. A certa altura, Loosa disse ao árbitro que não conseguia ver, e isso foi tudo o que o árbitro precisou ouvir para encerrar a luta.

Depois disso, Battle enfrentou Loosa e os meio-médios trocaram algumas palavras acaloradas antes que a segurança interviesse para separá-los. Após o evento, Battle abordou a altercação e disse que Loosa não queria continuar.

“Escute, eu sabia que tipo de forma eu estava entrando nessa luta”, explicou Battle no programa pós-luta do UFC Vegas 88. “Eu sabia o quanto estava batendo forte entrando nessa luta. Eu sabia o quão bom meu grappling estava entrando nessa luta. Não me surpreende que alguém que sinta algo assim procure uma saída.

“Estou em um nível completamente diferente do que costumava estar. Sempre que algum desses caras de toda a divisão sentir algo assim, a sensação será um pouco diferente. Isso é de alto nível, isso é de primeira qualidade. O fato de ele ter desmoronado daquele jeito e ter desistido e depois ter tido a ousadia de falar sobre querer lutar depois de desistir, tudo fala por si.”

Replays durante a transmissão mostraram o olhar de Battle que eventualmente impediu Loosa de continuar. Mas O ultimo lutador 29 ex-aluno não acreditava que houvesse tanto dano causado.

“Não foi nem isso [serious]”, disse Batalha. “Acho que foi um chute falso, ele não cometeu muito, a parte de baixo da cabeça bateu no meu queixo. Só estou tentando afastá-lo. Eu o raspei um pouco, mas ele estava bem. Ele viu uma oportunidade de sair de lá e aproveitou essa oportunidade.”

Uma batalha irada explodiu durante uma entrevista pós-luta com Michael Bisping, lançando uma diatribe cheia de palavrões dirigida a Loosa.

Com a chance de se acalmar nos bastidores, Battle não teve tantas palavras duras a dizer sobre seu oponente. Mas ele também não estava tão interessado em acertar as contas.

Battle considera sua luta com Loosa uma vitória em seu histórico e, idealmente, ele passará para a competição ranqueada quando marcar sua próxima luta no UFC.

“Não acho que ele queira uma revanche”, disse Battle sobre Loosa. “Estou realmente ansioso. Sinto que ganhei a luta. Sinto que todos que estão assistindo sabem que venci aquela luta. Quero alguém no ranking. Eu quero estar no videogame. Eu quero todas essas coisas. Eu gritei na bunda de Ange. Tecnicamente, será considerado sem competição, mas quem assiste sabe o que aconteceu.

“Se eles querem voltar atrás, se o UFC diz que quer voltar atrás, não tenho nenhum problema com isso, mas estou ansioso. Estou tentando subir na classificação.”