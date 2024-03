Buffalo Bills agora tem o cornerback mais bem pago da liga, quanto ele está ganhando?

TO Buffalo Bills fez algumas mudanças no limite nesta entressafra e conseguiu estender o contrato do cornerback Taron Johnson até 2027 por incríveis US$ 31 milhões, conforme mencionado por seu agente Jason Chayut.

O antigo contrato de cornerback mais bem pago pertence ao Indianapolis Colts Kenny Moore II, que assinou uma extensão de três anos contrato de US$ 30 milhões.

A extensão inicial do contrato de Johnson de 2021-2024 foi de 12,41 milhões

Quando entrevistado pela ESPN, Johnson transmitiu seu entusiasmo: “Eu me sinto extremamente abençoado, sabe? Eu não conseguia ver tão longe quando era criança”, disse Johnson na segunda-feira. “É uma bênção além das palavras. … Espero poder me aposentar aqui no futuro.”

Johnson não é o único que obteve uma grande extensão quando os Bills assinaram o left tackle Dion Dawkins também para uma extensão de três anos.

Johnson tem o prazer de dizer em Buffalo “Os caras que [general manager Brandon Beane] redigido, ele quer ficar por perto,” Johnson disse. “Eu adoro isso neste lugar. Nenhuma outra equipe tem a mesma cultura, então é algo que atrai os caras, seja como agência gratuita ou não, que é mais como uma família, que quando você está aqui, muitas vezes você fica aqui por um tempo. “

Johnson foi convocado por Buffalo na quarta rodada do draft da NFL de 2018.

A capacidade de Johnson de contribuir de onde quer que esteja, bloqueando corridas ou passes só melhorou ao longo das temporadas. As duas últimas campanhas com os Bills que ele jogou 92,1% dos snaps defensivos em 2022 e 89,4% em 2023.

“É uma nova oportunidade para mim”, disse Johnson depois de passar 7 temporadas no Buffalo. “Eu tenho que ser mais vocal este ano, e espero fazer muito isso. Então, seja qual for esse papel para mim, é isso que vou fazer. Custe o que custar.”