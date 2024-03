Buffalo Bills, Damien Harris, do Patriots, se aposenta do futebol profissional aos 27 anos

DAmien Harris anunciou sua aposentadoria da NFL na segunda-feira, após uma carreira de “20 anos” no futebol, como mencionou em comunicado postado no Instagram. Assim que os fãs souberam da aposentadoria, o número 22 de Buffalo foi inundado de bênçãos e votos de felicidades.

Damien Harris se aposenta do Buffalo, mas jogou a maior parte de sua carreira no Patriots

Depois de deixar o Patriots, Harris assinou um contrato de um ano no valor de US$ 1,7 milhão com o Bills em março de 2023, infelizmente, ele não jogou a temporada inteira devido a uma lesão, antes disso, ele teve 23 corridas somando 94 jardas por touchdown, e uma recepção de 16 jardas.

Harris postou uma mensagem de despedida afirmando que “Nos últimos 20 anos, jogar futebol tem sido um dos maiores privilégios da minha vida.”

Ele então reconheceu sua paixão pelo jogo e como foi treinado por dois dos maiores treinadores do esporte “Conseguindo representar o nome nas costas da minha camisa dentro e fora do campoconseguindo competir no mais alto nível com e contra os melhores competidores enquanto vence campeonatos, e sendo treinado pelos 2 maiores treinadores de todos os tempos em Nick Saban e Bill Belichick são apenas uma pequena parte do que Deus fez em minha vida com o futebol.”

Damien Harris falou sobre as experiências inestimáveis ele acumulou durante seu tempo com ambas as equipes “As pessoas que conheci, os lugares onde estive e irei, as experiências e memórias que criei, o impacto que consegui causar até agora , essas são as coisas que significam mais para mim.”

Concluiu agradecendo a todos e acrescentando que encontrou a força necessária para se aposentar de sua paixão “Gratidão é definida como ‘A qualidade de ser grato; disposição para mostrar apreço e retribuir a gentileza.’ Hoje estou grato por ter encontrado forças para me afastar do jogo que tanto amo.”