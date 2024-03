Caitlin Clark abraça o espírito de March Madness e envia um aviso velado aos seus rivais

Caitlin Clark continua fazendo história no basquete feminino. No último domingo, uma semana depois de estabelecer o recorde geral de pontos marcados na carreira, Clark e seus Iowa Hawkeyes venceram o Dez Grandes campeonato. Hoje, Caitlin emitiu um aviso a todas as equipes que entraram no Torneio da NCAA.

O NCAA 2023 campanha do basquete feminino foi de consolidação para o Olhos de falcão’ guarda de tiro. Ela quebrou os recordes de pontos femininos e masculinos, ganhou o título da conferência, viu seu NIL disparar e está na lista de finalistas do Prêmio John R. Madeira. No entanto, ainda falta algo em sua ilustre carreira.

Depois de uma reviravolta épica para forçar a prorrogação e vencer o Cornhuskers de Nebraska 94-89 no Dez Grandes final, Clark e a Olhos de falcão deixou claro que voltará ao campeonato nacional em busca do título que lhe escapou no ano passado, quando perdeu para o Tigres da LSU.

No final do jogo contra o Descascadores de milho, Clark emitiu um aviso velado aos seus rivais: o seu único objectivo é reduzir a Casa de campo de hipoteca de foguete redes.

Clark em busca do campeonato

Existe uma tradição antiga no basquete universitário: cortar as redes toda vez que um time ganha um título. No domingo, os Hawkeyes cumpriram a tradição no Centro de destino em Minneapolis, Minnesota, e Clark disse estar satisfeita com a conquista.

“Nunca fica cansativo cortar qualquer rede. Sinto que agora somos muito bons nisso”, disse o guarda após a vitória sobre Nebrascae garantiram que buscarão continuar no caminho da vitória: “Espero que possamos fazer isso mais algumas vezes aqui no final Marchar.”

Ela alertou que eles não podem permitir uma única distração no caminho para o título: “Acho que nosso grupo sabe muito bem que o Torneio da NCAA é o melhor torneio pós-temporada em todos os esportes. Se você não tiver isso por uma noite, sua temporada termina em um piscar de olhos.”

Caitlin sabe que é sua última chance

Semana passada, Clark declarou que entrará no Rascunho WNBA 2024então este é seu último ano como jogadora universitária e sua última chance de alcançar a única conquista que falta em sua carreira universitária.

“Estamos realmente apenas garantidos Mais um jogo como uma equipe, então você tem que entrar e se preparar todos os dias como se fosse o último. Eu sei que esta equipe fará isso”, Clark disse antes do NCAATorneio.

O Doce 16 será disputado nos dias 29 e 30 de março, o Elite Oito em 31 de março e 1º de abril, enquanto o Últimos quatro será disputado de 5 a 7 de abril às Casa de campo de hipoteca de foguete em Cleveland, Ohio. Será este o ano Clark finalmente traz o título nacional para as vitrines de Iowa?