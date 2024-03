Caitlin Clark ainda não considerou a oferta Big3, com foco no torneio da NCAA

Reproduzir conteúdo de vídeo





Cubo de gelo terá que esperar um pouco mais para obter uma resposta de Caitlin Clark em sua oferta Big3 de US$ 5 milhões… a superestrela de Iowa acaba de revelar que ainda não considerou o acordo – já que seu foco atual é exclusivamente vencer o torneio da NCAA.

A jovem de 22 anos falou com repórteres sobre a proposta de Cube na tarde de sexta-feira – um dia antes de ela entrar no tribunal contra o Colorado no Sweet 16 – e ela deixou claro que isso não está nem remotamente em sua mente agora.

Na verdade, ela disse que soube da oferta esta semana – “exatamente na mesma hora que todos vocês souberam”.

“Sinceramente, não falo sobre essas coisas com ninguém”, disse Clark. “Tenho outras pessoas que lidam com isso. Eles não me disseram uma palavra sobre isso. E meu foco principal está neste time e em nos ajudar a encontrar uma maneira de vencer o Colorado e, com sorte, vencer outro depois disso.”

Nós contamos a história… Cubo coloque o acordo na mesa de Clark recentemente – oferecendo seu dinheiro para mudar sua vida para jogar em apenas oito jogos. A lenda do rap e chefão do Big3, porém, disse na quarta-feira que ainda não tinha ouvido um “sim” ou um “não”.



Ainda assim, ele obviamente tem esperança de que ela eventualmente aceite a oferta… andaime Pat McAfee na quarta-feira, “Esta é uma situação especial, um jogador especial que está movimentando a agulha em muitas áreas diferentes, você sabe, classificações, público, venda de ingressos.”

“Claro, nossos patrocinadores estão muito interessados ​​em um jogador como este. Esta é a nossa primeira visão do planejamento de ir atrás disso de forma agressiva, porque sabemos que isso mudaria a liga e é onde queremos estar”.

Se Clark vencer no sábado, ela jogará novamente na Elite Eight na segunda-feira. As próximas disputas seriam a Final Four, em 5 de abril, e o campeonato, em 7 de abril.