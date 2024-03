Caitlin Clark criticada por recriar a icônica foto do campeonato de Kobe Bryant

Hawkeyes de Iowa guarda Caitlin Clark está recebendo muito ódio porque ela recriou Kobe Bryanta foto icônica de quando ele ganhou o Finais da NBA de 2001 com o Los Angeles Lakers. Seu desempenho de 34 pontos no domingo levou o time ao terceiro consecutivo Dez Grandes campeonato de conferência.

Clark, 22 anos, não apoiou a ideia de recriar o momento. Ela simplesmente concordou em tirar a foto quando Bri Lewerkeum fotógrafo freelancer, sugeriu a pose.

A jogada antiética de Caitlin Clark perdida pelos árbitros gera debate

Alguns fãs do NBA e NCAA ficaram descontentes com Clark recriando a foto, dizendo que só ficaria bem depois de vencer o campeonato nacional.

Clark e os Hawkeyes perderam o jogo do título nacional no ano passado para o Tigres da LSU. A guarda de Iowa está pronta para se juntar ao WNBA na próxima temporada, então esta é sua última chance pelo campeonato.

Caitlin Clark sai no segundo tempo

Iowa derrotou Nebraska por 94-89 na prorrogação graças a um desempenho incrível de Clark no segundo tempo.

Ela errou todos os nove chutes de além do arco no primeiro tempo e entra no intervalo com apenas quatro pontos.

Clark então marcou 30 pontos no segundo tempo, incluindo cinco chutes de profundidade, para forçar o OT e completar a terceira turfa da conferência. O dia, porém, não passou sem contratempos.