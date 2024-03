Caitlin Clark desencadeia a revolução do basquete feminino, superando o jogo masculino em popularidade

Co basquete do presságio está em pleno andamento. Equipes como o Trojans USCo Tigres da LSUou o Gamecocks da Carolina do Sul estão atraindo multidões às arenas e gerando audiência massiva na televisão. Na verdade, Caitlin Clarkestrela do Hawkeyes de Iowaacredita que neste momento o torneio feminino tem mais adeptos que o masculino.

Com Loucura de março avançando rapidamente em direção à sua conclusão, Clark e ela Olhos de falcão deu uma demonstração de força em seu primeiro jogo, vencendo o Cruzados da Santa Cruz 91-65 diante de uma multidão com ingressos esgotados no Iowa City’s Arena Carver-Hawkeye.

Em entrevista após a partida, Clark expressou satisfação não só com a vitória, mas também com a popularidade que o torneio feminino ganhou e o entusiasmo que gera entre os torcedores. “Parece que as pessoas estão mais entusiasmadas com o lado feminino do que com o lado masculino”, disse um sorridente Clark.

Clark é a grande responsável pela ascensão do basquete feminino, graças ao seu carisma dentro e fora das quadras, além de sua habilidade com a bola. Sua busca para quebrar o NCAA os recordes de pontos masculinos e femininos chamaram a atenção até de pessoas não tão familiarizadas com o esporte.

Um fenômeno recente

Clark admitiu que o basquete feminino nunca foi tão popular antes. “Quando comecei isso, quando era calouro, não podíamos nem usar o Loucura de março branding, e agora ver isso realmente atingiu outro nível… Eu esperava continuar a crescer este ano, e acho que isso é a coisa mais legal”, ela afirmou.

E Caitlin não é o único; Shaquile O’Neal ele mesmo disse a mesma coisa há alguns dias: “Odeio dizer isso, mas as jogadoras estão chutando a bunda dos homens. Anjo Reese. Você tem todas as garotas de Carolina do Sul. Você tem JuJu Watkinsvocê tem Caitlin Clark …É apenas um jogo melhor, apenas mais competitivo.”

Fatores como a ascensão das mídias sociais e as oportunidades oferecidas por NADA direitos, entre outros, contribuíram para mudar a percepção do público, que está cada vez mais interessado em NCAA basquete feminino.

Sinais de popularidade

Falando com WHBF 4 Blake Hornstein, Clark disse, “Apenas a multidão nos nossos jogos, mas também as pessoas gritando e querendo o nosso autógrafostipo… as pessoas gritam meu nome constantemente e eu acho que isso é algo que realmente nunca envelhece ou algo que você nunca considera garantido.”

“Eu acho que mesmo quando você está fora de casa, fazendo suas próprias coisas, vivendo sua vida pessoal, as pessoas que vêm até você e realmente apoiar sua equipe e entender o jogo. Acho que isso é o mais legal”, o Olhos de falcão guarda admitiu.