Caitlin Clark encontra solução para o problema de suas reclamações contínuas com uma resposta surpreendente

Caitlin Clark é um perfeccionista assumido.

Então, quando as coisas não estavam indo bem no início do ranking número 1 de Iowa Torneio da NCAA abridor ela ficou frustrada.

O unânime Todos os americanos terminou com 27 pontos e 10 assistências em uma noite de tiros quando os Hawkeyes derrotaram o Holy Cross por 91-65 no jogo da primeira rodada do torneio feminino da NCAA no sábado.

Ela acertou apenas 8 de 19 arremessos de campo, 3 de 9 em arremessos de 3 pontos, mostrando sua frustração com arremessos perdidos várias vezes durante o jogo. Ela reclamava constantemente com as autoridades e, a certa altura, as câmeras a capturaram pai Brent dizendo a ela para parar.

Clark pareceu entender a mensagem.

“Eu provavelmente deveria sorrir mais. Sou um competidor,” disse Clark, que até deu uma cabeçada na bola de basquete durante o jogo, frustrado. “Eu adoro esse jogo. Eu sou um perfeccionista. Mas ei, sou competitivo. Quero vencer e quero que nosso time jogue nosso melhor basquete”.

Clark terminou com seu 65º duplo-duplo na carreira e somou oito rebotes.

Clark lutou cedo, não fazendo seu primeiro field goal até que faltassem 22 segundos para o fim do primeiro quarto. Ela cometeu cinco reviravoltas nos primeiros oito minutos e também levou um tapa no nariz no que foi considerado uma falta intencional sobre Bronagh Power-Cassidy da Santa Cruz.

“Foi apenas uma picada no nariz”, disse Clark. “Honestamente, estou totalmente bem.”

Iowa teve seu próprio início lento. Os Gaviões teve uma sequência de 10-0 no meio do primeiro quarto que não incomodou os Crusaders, que estavam com 23-21 no final do quarto.

Iowa não jogava desde que venceu o campeonato Big Ten Tournament em 10 de março, e treinadora Lisa Bluder disse que a longa dispensa era aparente.

“Acho que no primeiro quarto mostramos um pouco de ferrugem”, disse Bluder.

Kat Martin também teve um double-double com 15 pontos e 14 rebotes para os Hawkeyes (30-4), que avançaram para a segunda rodada de segunda-feira para enfrentar o oitavo colocado West Virginia ou o nono colocado Princeton.

“Acho que tivemos que remover um pouco da ferrugem”, disse Martin. “Acho que sabíamos o que precisávamos fazer, e isso era (jogar) na defesa.”

Os Hawkeyes então superaram o Holy Cross por 25-9 no segundo quarto, mantendo os Crusaders em apenas 1 de 12 arremessos. Clark finalmente acertou sua primeira cesta de 3 pontos faltando 3:26 para o final do primeiro tempo, balançando a cabeça e revirando os olhos após fazer o arremesso.

“Nossa defesa de 3 pontos foi muito boa e isso é fundamental para nós”, disse Bluder.

“Nós realmente começamos a atacar no segundo quarto”, disse Clark, que teve apenas uma virada nos últimos três quartos.

A maior vantagem dos Hawkeyes foi de 84-53, faltando 4 minutos e meio para o fim.

Cruz Sagrada (21-13) fez 12 arremessos de 3 pontos na vitória de quinta-feira por 72-45 do First Four sobre o UT-Martin, mas acertou apenas 7 de 34 arremessos de 3 pontos neste jogo, com apenas três no segundo tempo. Os Cruzadosque errou os primeiros 10 arremessos do quarto período, acertou apenas 32,4% de campo.

Treinadora da Santa Cruz, Maureen Magarity disse que seu time não foi afetado por jogar diante de uma multidão lotada de 14.324 pessoas.

“Simplesmente não consigo expressar em palavras o quanto fiquei orgulhoso da nossa luta”, disse Magarity. “Estávamos tentando levar isso até eles. Estávamos mesmo.”

Addison O’Gradyque acertou 7 de 9 em campo, fez 14 pontos para Iowa, com Gabbie Marshall somando 11 pontos. Iowa teve uma vantagem de rebote de 50-37, apesar da atacante titular Hannah Stuelke, a segunda melhor rebote do time, ter jogado apenas 10 minutos.

“Ela não se sentiu bem”, disse Bluder sobre Stuelke, que errou os dois arremessos e pegou apenas dois rebotes. “E não valia a pena tê-la lá fora se não precisássemos dela.”

Power-Cassidy fez 19 pontos para Santa Cruz. Janelle Allen tinha 18.

“Queríamos jogar nosso estilo de basquete”, disse Power-Cassidy. “Independentemente do palco, era assim que iríamos jogar.”

A SEGUIR

Iowa: Segunda rodada na segunda-feira contra qualquer um Virgínia Ocidental ou Princeton.