Caitlin Clark está agora no mesmo nível de Taylor Swift quando se trata de moda

CA perspectiva da NBA, Caitlin Clark, recebeu uma jaqueta personalizada criada por Kristin Juszczyk – esposa do jogador do San Francisco 49ers, Kyle Juszczyk – o que essencialmente a coloca no mesmo nível de moda de Taylor Swift, que foi a primeira a tornar o estilista viral. .

Kristin não foi capaz de somar todas as realizações de Clark, brincando que seriam necessárias 700 jaquetas para caber em todas, mas conseguiu incluir seu número na bela peça.

“É muito especial para mim poder criar, especialmente para uma mulher do calibre dela”, disse Juszczyk. “Ela é uma pioneira em sua liga e é especial poder vê-la lotando essas arenas e quebrando todos esses recordes. … Que ótima maneira de mostrar a ela o quanto seus fãs a amam e poder apenas representar a si mesma através de uma peça de roupa.”

Clark recebeu o colete personalizado desenhado por Kristin como uma surpresa depois que o Iowa Hawkeyes venceu seu último jogo da temporada regular na Carver-Hawkeye Arena no domingo.

Caitlin Clark faz história

Ela quebrou o recorde de pontuação de todos os tempos da Divisão I da NCAA de Pete Maravich pouco antes do intervalo na vitória por 93-83 sobre o Ohio State no domingo.

Clark já havia estabelecido um novo recorde feminino de pontuação de todos os tempos da NCAA no mês passado, ultrapassando a estrela da WNBA Kelsey Plum.

Agora Clark se juntará a Plum na WNBA na próxima temporada, depois de se declarar oficialmente elegível para o próximo draft.