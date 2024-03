Caitlin Clark inspira a estrela do basquete masculino do March Madness: a interação de Jack Gohlke confirma sua influência

Mmais de uma hora depois de uma derrota na prorrogação para o NC State encerrar a temporada inesquecível de seu time, O passeio de março de Jack Gohlke ainda não havia terminado. Fãs nas seções vizinhas da PPG Paints Arena se levantaram e aplaudiram o guarda de Oakland, cantando seu nome com entusiasmo no sábado à noite, enquanto ele entrava na multidão para cumprimentar amigos e familiares.

Gohlke, ainda de uniforme completo, deu autógrafos e posou para fotos enquanto uma multidão de fãs de Oakland faziam fila no corredor para recebê-lo. Sua repentina ascensão ao estrelato ficou evidente quando um fã, segurar uma camisa de Caitlin Clark transmitia uma mensagem de elite para Gohlke.

Jack Gohlke, jogando pelo Oakland, emergiu como uma das maiores estrelas do torneio masculino da NCAA, garantindo vários patrocínios após apenas um jogo. A comparação entre Jack Gohlke e Caitlin Clark sublinha o impacto do basquetebol feminino no panorama desportivo mais amplo.

Em apenas três dias, Gohlke fez a transição da obscuridade da Horizon League para a celebridade da noite para o dia. O especialista em pegar e atirar apareceu no “SportsCenter” com Scott Van Pelt, ganhou mais de 50.000 seguidores no Instagram e garantiu acordos de endosso com TurboTax, OOFOS e outras empresas.

A virada de estrela de Gohlke começou na noite de quinta-feira, quando ele enterrou 10 três contra o Kentucky, levando o Golden Grizzlies, 14º classificado, a uma impressionante reviravolta no torneio da NCAA na primeira rodada.

Vários futuros guardas da NBA perseguiram Gohlke pelas telas na esperança de impedi-lo de ter uma aparência limpa, mas foram impotentes para impedir a transferência de graduação da Divisão II do Hillsdale College.