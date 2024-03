Caitlin Clark, Iowa venceu West Virginia e passou para o Sweet 16

EUnão emocionante Torneio da NCAA confronto na Carver-Hawkeye Arena, Caitlin Clark e os Iowa Hawkeyes enfrentaram um desafio formidável do Montanhistas da Virgínia Ocidental. Apesar de um quarto trimestre conturbado e de um aumento tardio de West VirginiaIowa saiu vitorioso, garantindo uma vaga no Sweet 16.

Desde o início, West Virginia demonstrou determinação, acertando o primeiro soco e inicialmente pressionando os Hawkeyes. No entanto, Iowa respondeu com resiliência, fechando o primeiro quarto com uma sequência de 15-4 e garantindo uma vantagem de cinco pontos. Ainda a Montanhistas encenou uma posição defensiva no segundo quarto, sufocando o ataque de Iowa e frustrando Clark, que foi brevemente para o banco antes do intervalo. Apesar das dificuldades dos Hawkeyes, o brilho individual de Clark brilhou enquanto ela carregava seu time, acertando arremessos cruciais e acumulando impressionantes 32 pontos.

Caitlin Clark proclama que o torneio feminino da NCAA é mais emocionante do que o masculino

O terceiro quarto viu Iowa recuperar o controle com uma sequência impressionante de 12-2, restaurando sua vantagem de dois dígitos. No entanto, West Virginia se recuperou mais uma vez no último quarto, empatando o jogo com uma cesta de três pontos de Jayla Hemingway. O ataque de Iowa falhou, conseguindo apenas um field goal em todo o trimestre. Mesmo assim, os Hawkeyes demonstraram compostura na linha de lance livre, acertando arremessos cruciais na reta final e limitando as oportunidades de gol da Virgínia Ocidental.

Clark catapultou Iowa para a vitória mais uma vez

Em última análise, o esforço colectivo de Iowa, impulsionado pelo desempenho notável de Clark, revelou-se decisivo. Apesar do desafio vigoroso da Virgínia Ocidental, os Hawkeyes saíram triunfantes com uma vitória difícil por 64-54.

JJ Quinerly liderou o ataque ofensivo da Virgínia Ocidental com 15 pontos, apoiado pelos 13 pontos e sete rebotes de Kyah Watson, junto com os 10 pontos de Hemingway saindo do banco. Enquanto isso, Clark mostrou seu brilhantismo com oito rebotes e três assistências, além de sua habilidade de pontuação.

Olhando para o futuro, Iowa está de olho no confronto Sweet 16 contra o número 5 do Colorado em Albany. Os Buffaloes, recém-saídos de uma vitória frustrante sobre o quarto colocado do Kansas State, aguardam Iowa no que promete ser outro encontro emocionante no sábado. À medida que os Hawkeyes continuam sua jornada no torneio, eles carregam o ímpeto da vitória e o espírito indomável personificado por Caitlin Clark, sua estrela e força motriz.