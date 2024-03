Caitlin Clark já sabe no que precisa trabalhar antes do próximo jogo do torneio da NCAA

Caitlin Clark e a Hawkeyes de Iowa no sábado deram o primeiro passo em seu caminho para a redenção no Torneio da NCAA. Apesar de um início lento em Arena Carver-Hawkeyesemeado no topo Iowa derrotou o seed #16 Cruz Sagrada por um Pontuação 91-65com Clark entalhe 27 pontos e 10 assistências na vitória dominante.

Mas Clark, o NCAAO líder de todos os tempos em pontos, lutou para seguir em frente após uma paralisação de 13 dias. Como muitos de seus companheiros de equipe em Iowa, Clark estava enferrujada – ela errou nove dos primeiros 12 arremessos – e expressou frustração com o padrão de arbitragem durante o primeiro tempo. Após o jogo, ela falou sobre suas reações e passou para aquele que será seu último jogo em casa no Cidade de Iowa.

Clark esperando “aproveitar o passeio”

Durante uma entrevista transmitida após a campainha final, Clark disse que Iowa não jogou seu melhor basquete no sábado – e que ela precisa fazer um trabalho melhor para não deixar que as minúcias do jogo a afetem.

No entanto, as emoções naturalmente aumentarão à medida que a carreira universitária de Clark chegar ao fim. O jogo de segunda-feira será o último do jogador de 22 anos na Carver-Hawkeye Arenaonde ela se tornou a líder de todos os tempos da NCAA nesta temporada e produziu inúmeras memórias para o Olhos de falcão fiel. Mas o treinador principal Lisa Bluder concordou com a avaliação de Clark – ela tem que manter as frustrações, reais ou percebidas, sob controle.

“Eu gostaria que ela não ficasse frustrada”, disse Bluder após o jogo. “Adoramos as assistências. Quer dizer, queremos que ela passe a bola. Ela é uma das melhores do país. Vamos mostrar isso hoje.”

Iowa agora conhece seu próximo oponente

Os Hawkeyes não tiveram que esperar tanto no sábado para descobrir seu oponente nas oitavas de final. Iowa na segunda-feira enfrentará o oitavo colocado Montanhistas da Virgínia Ocidental no Carver-Gavião Arqueiro, com denúncia marcada para as 19h, horário central. Clark e os Hawkeyes serão os grandes favoritos para avançar para o terceiro Doce 16 em quatro anos.

As semifinais regionais e a final regional do lado da chave de Iowa serão realizadas em Arena MVP em Albany, Nova Yorkantes de o Últimos quatro acontece às Casa de campo de hipoteca de foguete em Cleveland. Um possível Elite Oito confronto entre Iowa e LSU – uma revanche do jogo do campeonato nacional da temporada passada – estaria entre os jogos de basquete universitário feminino mais aguardados de todos os tempos… mas os Hawkeyes terão que se livrar completamente da ferrugem primeiro para chegar lá.