Caitlin Clark não descarta ingressar no Big3 do Ice Cube, mas seu treinador chama isso de ‘louco’

EUA superestrela do owa Hawkeyes, Caitlin Clark, finalmente abordou a oferta de US$ 5 milhões do Ice Cube para jogar em sua liga Big3 durante a entressafra da WNBA e, embora ela não tenha descartado a mudança potencial, seu treinador chamou a ideia de “louca”.

Clark, 22 anos, disse à mídia durante a coletiva de imprensa de sexta-feira que soube da oferta ao mesmo tempo que todos os outros. O guarda Hawkeyes está atualmente focado no torneio da NCAA e já se declarou elegível para o próximo draft da WNBA.

“Sim, para ser honesto, descobri sobre o Big3 na mesma época que todos vocês descobriram, e meu foco principal é apenas jogar basquete. Acho que isso é o mais importante”, disse Caitlin. “Mais do que tudo, meu foco está em vencer esses dois jogos e é exatamente assim que deveria ser.

Sinceramente, não falo sobre essas coisas com ninguém. Tenho outras pessoas que lidam com isso e não me disseram uma palavra sobre isso. Meu foco principal está neste time e em nos ajudar a encontrar uma maneira de vencer o Colorado e, espero, vencer outro depois disso”.

Lisa Bluder quer Caitlin Clark só para ela

A técnica principal do Hawkeyes, Lisa Bluder, chamou a ideia de Clark se juntar ao big3 de “louca”, mas ela também não gostaria que seu astro deixasse o March Madness por uma chance de jogar ao lado de jogadores de elite da WNBA na equipe olímpica.

“Para ser sincero, nem falamos sobre isso. Não tem nada a ver conosco no momento. Nem vamos falar sobre isso”, disse Bluder. “Ela me contou sobre o convite que estava recebendo para o USA Basketball, mas espera não estar lá.

“Todos nós esperamos que ela não esteja lá no próximo fim de semana. Mas ela foi convidada e compartilhou isso comigo. As outras coisas, isso é simplesmente – é uma loucura.”