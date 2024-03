Caitlin Clark não recebe a simpatia da emissora da CBS após uma cotovelada perigosa, mas os fãs de Iowa o endireitam

Caitlin Clark sobreviveu à pressão de um multidão esgotada e uma bronca de seu pai como a número 1 Hawkeyes de Iowa passou para a segunda rodada do Torneio da NCAA Sábado. Mas ela quase não conseguiu terminar o jogo devido a um cotovelo cruel de um jogador do Holy Crosso que deixou fãs e comentaristas em pé de guerra.

Um locutor, um apresentador de rádio da CBS Sports chamado André Perloffcaminhou para o lado errado de basquete universitário fãs nas redes sociais quando postou o vídeo da peça com a seguinte legenda.

“Eles chamaram isso de falta intencional, 2 lances livres e posse de bola. Uma criança de 2 anos percebeu que isso não foi intencional.”

A mídia social defende Caitlin Clark

Perloff parecia ser o único que discordou da chamada no plenário de um falta intencional para o cotovelo alto.

“Não vi o jogo e não tenho um cachorro na briga. Essa foi a falta intencional mais flagrante que já vi”, disse uma resposta com quase tantas curtidas quanto sua postagem original.

O apresentador de rádio recebeu uma crítica desagradável razão sobre Twitter/Xjá que sua postagem recebeu mais de 9.000 respostas em comparação com menos de 5.000 curtidas, mostrando que a internet se uniu por trás do Jogador Nacional do Ano do Sporting News 2024.

“Você não levanta o braço sem querer e lidera com o cotovelo. Vamos agora”, argumentou outro usuário.

“Isso é um gancho de esquerda. Também não é um movimento de basquete”, ex- NBA disse o jogador Rex Chapman.

Kyle Tucker, redator de basquete universitário do Athletic, também contou uma piada: “Você tem a impressão de que as crianças só adquirem visão aos 3 anos?”

Felizmente, Clark conseguiu permanecer no jogo apesar da pancada na cabeça. Ela terminou com 27 pontos, oito rebotes e 10 assistências Enquanto o Hawkeyes derrotou Santa Cruz por 91-65.