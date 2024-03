Caitlin Clark passou a noite em um bar após uma das derrotas mais dolorosas de sua carreira

euife está sorrindo para Caitlin Clark agora mesmo. Ela é a líder de todos os tempos em pontos marcados no NCAAo prospecto número um para o Rascunho WNBA 2024com uma estratosfera NADAe patrocinadores procurando por ela a torto e a direito. Mas houve um momento, há um ano, em que seu mundo pareceu desabar e, como a maioria dos mortais, ela decidiu afogar suas mágoas em um bar.

Saber que nossos ídolos são tão humanos quanto nós quase sempre os torna mais admiráveis. Entender que nem mesmo suas vidas são todas de farra nos faz admirá-los ainda mais, e esse é o caso de Clark e a maneira como ela levou seus companheiros a um bar para lamentar a perda no Jogo do campeonato de 2023 contra o Tigres da LSU.

Sua história é contada por ESPN escritor sênior Wright Thompsonque acompanhou Clark’s carreira passo a passo e tive a oportunidade de conversar com ela em diversas ocasiões. Muitas dessas conversações foram sobre vitórias, mas esta, em particular, centrou-se na dolorosa derrota.

O jogo 102-85 que terminou em um bar

A história desse jogo é mais que conhecida: depois de uma campanha histórica, o Hawkeyes de Iowa e Clark chegaram como favoritos para o jogo do título contra o Tigres liderado por Anjo Reesea outra face da mulher NCAA basquetebol. Longe do que todos pensavam, o jogo era para LSU. O Tigres conquistou a vitória por 102-85, limitando Caitlin para apenas 30 pontos, muito longe dos 41 que ela obteve em média nos últimos dois jogos.

O vestiário e o ônibus de volta ao hotel estavam cheios de choro interminável do Olhos de falcão. A derrota os atingiu profundamente. Clark chorou nos braços do pai no saguão do hotel e depois foi para o quarto tomar um longo banho para lavar o suor e a tristeza.

A cerca de três quadras do hotel, um bar chamado “Hora mais feliz” chamou sua atenção e, após o banho, ela levou seus companheiros para brindar à temporada maravilhosa que os levou ao vice-campeão ver.

Uma noite para recordar

As meninas ficaram de fora a noite toda, tentando afogar a dor da derrota no álcool, como todos nós, mortais. Anedotas e histórias iam e vinham. Um torcedor do time comprou para eles uma rodada de bebidase no dia seguinte, eles voltaram para casa.

No final, a derrota ainda ferirmas eles construíram uma nova memória de camaradagem em seu momento mais doloroso, e isso faz com que Caitlin um pouco mais incrível do que ela já era.