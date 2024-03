Ta mudança geracional no WNBA faltam alguns meses. O início da temporada de 2023 marcará a aposentadoria de Maya Moore o icônico número 23, no mesmo jogo em que ocorreu a chegada da futura estrela do campeonato, Caitlin Clarké esperado.

Nesta segunda-feira, o Lince de Minnesota anunciaram que vão se aposentar de Moore camisa lendária em seu primeiro jogo da temporada de 2023, em 24 de agosto, contra o Febre Indianauma equipe que já poderia ter Clark entre suas fileiras naquela época.

O Hawkeyes de Iowa a guarda já anunciou que renunciará ao quinto ano de elegibilidade para tentar a sorte no basquete profissional, e os analistas esperam que o Febre aproveitar a oportunidade e selecionar Clark na primeira rodada do Rascunho de 2024.

Aposentadoria de Moore

Maya Moore era um Minesota forte durante suas oito temporadas ativas, nas quais levou o time a quatro títulos, em 2011, 2013, 2015 e 2017. Huskies UConn Product terminou sua carreira com médias de 18,4 pontos, 3,3 assistências e 5,9 rebotes por jogo.

No entanto, Moura decidiu fazer uma pausa no auge da carreira para se dedicar a causas sociais e de justiça. Em 2018 ela anunciou que faria uma pausa para ingressar na equipe de defesa Jonathan Ferrosseu agora marido, de uma sentença de prisão injusta por suposto roubo e agressão.

A relação entre Moore e Clark

Maya Moore foi um dos Caitlin Clark grandes ídolos. O antigo Lince jogador ainda estava presente na plateia quando a guarda do Hawkeyes quebrou o NCAA recorde de maior número de pontos na carreira, que pertenciam a Pete Maravich.

Agora, Moura poderia passar o bastão para Clark no Lince e Febre abertura da temporada em 24 de agosto. Este confronto tem outro significado especial para Mourajá que enfrentou Indiana duas vezes no Finais da WNBAem 2013 e 2015, com uma vitória cada.