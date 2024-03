Caitlin Clark poderia rejeitar o convite para ingressar na equipe olímpica. O que a impediria de aceitar a ligação?

Caitlin Clark é o jogador do momento. Ela é a detentora do maior número de pontos na carreira no NCAAé o principal prospecto para o 2024WNBARascunhorecebeu uma oferta de US$ 5 milhões para ingressar na liga BIG3 e, para coroar todos esses prêmios, foi convidada para o olímpico campo de treinamento da equipe… mas ela não poderá comparecer.

Em 28 de março, Basquete dos EUA publicou a lista de 14 jogadores convidados para o acampamento. A lista inclui nove olímpico jogadores, oito deles vencedores da medalha de ouro em Tóquio 2020.

Campeão olímpico em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, Diana Taurasi se destaca na lista. Ariel Atkins (2020), Chelsea Cinza (2020), Brittney Griner (2016, 2020), Jewell Loyd (2020), Breanna Stewart (2016, 2020), e A’ja Wilson (2020) também já experimentaram a glória olímpica.

Atkins, Gray, Loyd, Plum, Stewart, Wilson, Shakira Austine Sabrina Ionescu ganhou o ouro na Copa do Mundo de 2022, e Plum e Jackie Young competiram no torneio 3×3 de Tóquio 2020.

O caso de Caitlin Clark

O Hawkeyes de Iowa guarda recebeu seu primeiro convite para um campo de treinamento olímpico. No entanto, Clark Não é estranha às competições internacionais, já que conquistou medalhas de ouro com equipes juniores, incluindo um campeonato com a seleção sub-19.

Embora nenhuma mulher em 32 anos tenha feito o olímpico equipe em sua primeira tentativa, não seria incomum para Clark conseguir, apesar de sua significativa falta de experiência em nível sênior.

O problema é que o acampamento acontecerá de 3 a 5 de abril em Cleveland, Ohio. Se as coisas correrem como Clark e a Olhos de falcão esperado, o time jogará no Quatro finais do torneio feminino da NCAA de 5 a 7 de abril na Rocket Mortgage FieldHouse, também em Cleveland.

Basquete dos EUA está ciente do agendamento do evento feminino Loucura de marçoentão deixou claro que Clark’s o convite dependerá do progresso de Iowa no torneio.

A lista completa de convidados

Treinador principal do Minnesota Lynx Cheryl Reeve será o responsável pelo campo de treinamento. Reeve terá Kara Lawson (Duque), Joni Taylor (Texas A&M), e Mike Thibault (Washington Mystics) como assistentes.

As mulheres olímpico O torneio será realizado de 28 de julho a 11 de agosto no Estádio Pierre Mauroy e na Arena Bercy.

A lista completa do Seleção olímpica dos Estados Unidos é o seguinte: