Caitlin Clark publica despedida emocionada da Carver-Hawkeye Arena: Guardarei essas memórias para sempre

Sdizer adeus àquela que tem sido a sua segunda casa nos últimos quatro anos nunca é fácil. Se você não acredita, pergunte Caitlin Clarkque acabou de se despedir de Arena Carver-Hawkeye pela última vez através de uma mensagem emocionante em suas redes sociais.

A guarda do Iowa Hawkeyes decidiu saltar para o profissionalismo este ano, embora ainda tivesse um quinto ano de elegibilidade devido à temporada de 2021 ter sido encurtada pelo COVID 19 pandemia. Devido a esta, Clark acabou de jogar seu último duelo em que ela foi sua casa nos últimos quatro anos.

O jogo contra o Montanhistas da Virgínia Ocidental foi difícil. Os rivais procuraram obter Clark fora de sua caixa usando seu jogo físico. A vitória foi do time da casa pelo placar de 64 a 54, e Caitlin soube superar as adversidades marcando 32 pontos, oito rebotes e três assistências.

No final, a dor do jogo duro dos rivais não se comparava à dor do Dizendo adeus para seus fãs.

A mensagem de Clark

Depois do jogo contra o Montanhistas, Clark levou para ela Instagram conta, onde postou uma galeria com 10 imagens do jogo e dos momentos seguintes. Na mensagem que acompanha as fotografias, Caitlin Diz adeus: “Adeus à minha arena favorita para sempre.”

Ela também ficou grata pela recordações ela fez nesta arena, “As inúmeras lembranças que tenho deste lugar serão guardadas para sempre.” e terminou com uma ligação para seus seguidores: “Vejo vocês em Albany, fãs de Hawk.”

A vitória sobre West Virginia deu Iowa um bilhete para o Torneio Feminino da NCAADoce 16. A rodada será disputada em Albany, Nova York, onde o Olhos de falcão enfrentará o Búfalos do Colorado em busca de uma vaga no Elite Oito.

Para sempre grato

Em declarações à imprensa após o jogo contra West Virginia, Clark garantiu que sempre será grata à universidade e aos fãs de Iowa.

“Eu estou muito grato que pude jogar em um ambiente que apoia o atletismo feminino da maneira que elas fazem, não apenas basquete feminino – e para ser honesto, eles já faziam isso antes de eu pisar no campus”, disse o guarda.

Embora estrelas como Hall of Famer Nancy “Lady Magic” Lieberman e San Francisco 49ers são estrelas do tight end George KittleUm ex Gavião Arqueirocompareceu ao jogo esta noite. Clark disse que tenta nunca olhar para as arquibancadas.

“Eu tento não olhar no fica o melhor que posso. Não sei, Minha família sempre esteve ao meu lado nos altos e baixos da minha jornada. Mais do que tudo, eles apenas olham para mim e me motivam, e isso é um sinal de segurança”, afirmou. concluiu um emocionado Caitlin Clark.