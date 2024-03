Caitlin Clark quebra recorde de pontuação no basquete da NCAA e ultrapassa Pete Maravich

Mova-se Pete Maravich abrir caminho para Caitlin Clark … há um novo artilheiro de todos os tempos no basquete universitário.

Caitlin acabou de ultrapassar Pistol Pete como artilheiro da Divisão I da NCAA, drenando alguns lances livres no final do primeiro tempo do jogo de domingo entre seu Iowa Hawkeyes e o Ohio State Buckeyes.