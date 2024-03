Caitlin Clark quer o título da NCAA antes de ingressar na WNBA, uma jogada assustadora para seu treinador

Caitlin Clark anunciou sua decisão de se declarar elegível para o Rascunho WNBA 2024 na quinta-feira, mas ainda quer vencer o NCAA torneio com o Hawkeyes de Iowaque perderam no ano passado para Anjo Reese e a Tigres da LSU.

Clark, 22, teve uma carreira histórica de quatro temporadas em Iowa e pode jogar outra devido ao ano do COVID. Seu treinador principal, Lisa Bluderadmitiu que queria que o artilheiro de elite ficasse com os Hawkeyes.

Swoopes parece estranho: a opinião de Sheryl Swoopes sobre Caitlin Clark acende a discussãoInstagram

“Quero dizer, você está obviamente desapontado porque quer que ela volte”, disse Bluder. “Quero dizer, ela é uma jogadora tremenda e adoraríamos que ela voltasse.

“Mas também, nosso trabalho é ajudá-los por quatro anos e apoiá-los da melhor maneira possível e tentar prepará-los para o próximo capítulo de suas vidas. .Ela está pronta para um novo desafio.”

Clark se tornou o maior artilheiro de todos os tempos na história da NCAA nesta temporada ao quebrar Kelsey Ameixae quer encerrar seu ano histórico com o elegante.

Caitlin Clark explica sua decisão de ingressar na WNBA

Clark disse que não falou com ninguém do Febre Indianaque tem a escolha número 1 no próximo draft, desde que ela fez seu anúncio.

“Acho que ir para a Noite Sênior, ter essa decisão clara não só para mim, mas para nossos fãs, meus companheiros de equipe. Acho que isso foi super importante”, disse Clark na sexta-feira. “E, honestamente, tirar o peso do mundo dos meus ombros e poder aproveitar este último mês com meus companheiros de equipe é o mais importante.

“Eu diria que, honestamente, fui e voltei um pouco, especialmente no início do ano. Acho que com o passar da temporada, isso ficou mais claro para mim. Eu definitivamente sinto e sei por dentro e acho que foi exatamente isso que aconteceu.

“Acho que sempre que você toma uma grande decisão e está confiante nela, é isso que acontece. E acho que esse é meu maior foco no resto do ano. Depois deste jogo deste fim de semana, só temos dois jogos garantidos. Então acho que é apenas aproveitar cada segundo, jogar e se divertir.”