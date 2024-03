Caitlin Clark recebe oferta de US$ 5 milhões da Big3 League do Ice Cube

Caitlin Clark está na fila para fazer mais história – o fenômeno da NCAA pode se tornar a primeira mulher do basquete a ganhar US$ 5 milhões, se ela aceitar um grande acordo de Cubo de geloA liga Big3 … TMZ Sports aprendeu.

Fontes com conhecimento direto do acordo nos dizem que a futura liga de basquete do Cube já colocou na mesa uma oferta sem precedentes para Caitlin – US$ 5 milhões para jogar 8 jogos da temporada regular e possivelmente 2 jogos dos playoffs! É isso aí… 10 jogos por US$ 5 milhões, garantidos.

Disseram-nos que ela também receberia “compensação adicional substancial” de merchandising e patrocínios – mas aqui está o maior problema no negócio… Big3 permitiria que ela também jogasse na WNBA.

Caitlin, que é Iowa Hawkeyes, está se preparando para seu jogo Sweet 16 neste fim de semana no Torneio Feminino da NCAA, já se declarou para o draft da WNBA no próximo mês… e o Indiana Fever deixou claro que está escolhendo Caitlin com seu # 1 escolha.

Existem apenas 2 jogos Fever da temporada regular que podem entrar em conflito com o cronograma do BIG3 – então, fomos informados que a liga de Cube vê isso como uma situação ganha-ganha-ganha para ambas as ligas e, obviamente, para Caitlin.

CC é o maior nome do basquete universitário nesta temporada, já que se tornou a líder de pontuação de todos os tempos na história da NCAA… e isso é para mulheres e homens, já que ela superou “Pistol” Pete MaravichO recorde de 54 anos de 3.667 pontos. Então, não há mistério por que o BIG3 faria de tudo para pegá-la.

Veja como esta oferta é astronômica para Caitlin – a jogadora mais bem paga da WNBA no ano passado foi Érica Wheeler, que ganhou US$ 242 mil. Espera-se que o acordo de Caitlin com a WNBA seja um pouco maior do que isso, mas nada no universo dos 7 dígitos que ela pode ganhar com o BIG3.

Ela seria a primeira jogadora do BIG3, mas ela cresceu jogando e praticando contra jogadores do sexo masculino… então, isso não é novidade para ela.

O único problema potencial é que o BIG3 e a NBA – que opera a WNBA – têm rixas. TMZ Sports contou a história… o Departamento dos EUA. da Justiça lançou uma investigação antitruste no ano passado em alegações de que a NBA está tomando medidas para destruir o sucesso do BIG3.

Não está claro se a WNBA poderia ou iria impedir Caitlin ou qualquer outro jogador de jogar no BIG3 – mas fazer isso pode ser uma jogada arriscada, considerando a investigação do DOJ. Do jeito que está, muitos jogadores da WNBA jogam em outras ligas no exterior durante a entressafra para ganhar mais dinheiro.