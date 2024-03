Caitlin Clark seria um fracasso no BIG3, diz Kenyon Martin: ‘Ela não marcaria ponto’

J.só gosto Cubo de gelo disse, Caitlin Clark é um talento geracional. O Hawkeyes de Iowa guard é um dos melhores jogadores de todos os tempos, porém, pessoas como o ex NBA jogador Kenyon Martin considero que ela está muito longe de poder atuar em uma liga masculina.

Nos últimos dias, o ator e músico Cubo de gelo estendeu um convite para jogar no GRANDE3 liga de basquete, com contrato de 10 jogos e US$ 5 milhões. Em uma longa postagem em sua conta X, Cubo de gelo acreditava Clark iria “alcançar um tremendo sucesso” no torneio de basquete 3×3 que ele fundou e atualmente dirige.

Ele lembrou que a liga ofereceu aos ex- WNBA jogador Nancy Lieberman a oportunidade de se tornar o primeiro treinador de uma equipe profissional masculina. A cantora ressaltou que Liebermann teve um tempo de sucesso em GRANDE3vencendo o campeonato em seu primeiro ano como Poder treinador.

“Não vou negar o que já está por aí: GRANDE3 fez uma oferta histórica para Caitlin Clark. Por que não faríamos? Caitlin é um atleta geracional que pode alcançar um tremendo sucesso no GRANDE3“, disse Cubo de gelo. No entanto, Martinho discordou.

Ela não marcaria um ponto

Em palestra sobre ex-jogador Gilberto Arenas podcast, Kenyon Martin alegou que o Olhos de falcão’ guarda não conseguiria marcar um único ponto, principalmente devido ao desempenho da liga “estilo prisão” jogar.

“É um passo abaixo da bola da prisão. Você poderia imaginá-la ficando presa no Reggie Evans? Ela vai tirar a bola? Assim que ela tentar cruzar essa linha, bum! Seu idiota, “ Martinho disse com muita eloquência.

Nesse sentido, vale lembrar que o GRANDE3 liga é composta principalmente por jogadores aposentados, como Gerald Green, Jason Richardsone Rashard Lewis, entre outros. Apesar disso, a diferença de físico e potência com Clark Não é capaz.

Razões do Ice Cube

Embora Clark não respondeu formalmente à oferta, pois está ocupada no meio do Torneio da NCAA, Cubo de gelo deixou bem claro que ele está procurando fazer GRANDE3 uma opção viável para todas as jogadoras de basquete nos Estados Unidos.

“América atletas femininas não deveriam ser forçados a passar o período de entressafra jogando em países estrangeiros muitas vezes sombrios e duvidosos apenas para sobreviver”, o rapper afirmou, ainda esperando por uma resposta de Clark.