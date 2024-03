Caleb Williams desiste dos exames médicos da NFL Combine e levanta sobrancelhas entre os olheiros

Calebe Williamso ex-zagueiro da USC e suposta melhor escolha no próximo Draft da NFL, está seguindo um caminho não convencional no NFL Combine. Embora ele participe ativamente de treinos e se envolva com as equipes, ele está pulando os exames médicos normalmente realizados durante o evento, de acordo com Jonathan Jones, da CBS Sports.

A decisão de Williams de renunciar aos exames médicos não tem precedentes entre os convidados do Combine, levantando sobrancelhas entre os membros da NFL. Além de se recusar a fazer os exames, também não autoriza o compartilhamento de seus prontuários com todas as 32 equipes, medida que foge da norma.

O vídeo de Caleb Williams chorando nas arquibancadas com sua mãeFox Esportes

Uma fonte da liga destacou a raridade da abordagem de Williams, sugerindo que sua decisão poderia estabelecer um novo precedente na combinação. No entanto, não é totalmente surpreendente, dado o crescente descontentamento entre os candidatos ao recrutamento em relação à duração e redundância dos exames médicos.

Apesar de pular as avaliações médicas, Willians continua sendo uma perspectiva altamente esperada para o draft, com muitos esperando que ele seja selecionado antecipadamente, possivelmente até como a escolha geral número 1 pelo Ursos de Chicago. Sua impressionante carreira universitária, que incluiu a conquista do Troféu Heisman em 2022 e a obtenção de estatísticas notáveis ​​ao longo de três anos, solidifica seu status como um dos melhores zagueiros na turma de draft deste ano.

A decisão de Caleb pode levantar questões

Embora a decisão de Williams possa levantar questões, ela ressalta a dinâmica em evolução do processo de pré-draft, particularmente em uma era de empoderamento dos jogadores e de mudança de atitudes em relação ao bem-estar dos atletas. A NFL tem estado sob pressão para tornar o processo de draft mais amigável aos jogadores, e as ações de Williams refletem uma tendência mais ampla na defesa da autonomia dos jogadores.

Como Willians navega pelo processo de pré-draft em seus próprios termos, as equipes ainda estão ansiosas para se encontrar com ele e avaliar seu potencial. Ele está programado para se envolver com várias equipes na colheitadeira e continuará seus preparativos até o Pro Day da USC em 20 de março.

Com o Draft da NFL agendado para 25 a 27 de abril em Detroit, a abordagem pouco convencional de Williams acrescenta um toque intrigante a um evento já altamente aguardado. Fique ligado em CBSSports.com para uma cobertura abrangente de rascunhos, incluindo rascunhos simulados, perfis de clientes potenciais e informações atualizadas de pedidos de rascunho.