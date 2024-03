Caleb Williams, em breve? Os ursos teriam feito compras em Justin Fields durante toda a semana

Tas estrelas continuam a se alinhar para Calebe Williams a ser elaborado para o Ursos de Chicago Nº 1 geral em 25 de abril.

Williams está confiante de que será a primeira escolha – e é a única coisa que ele quer. Os Bears atualmente possuem essa escolha, mas muitos se perguntam se continuariam com Justin Campos entrando nesta quarta temporada.

Chicago Bears colocou Justin Fields em bloqueio comercial

De acordo com um relatório de Dianna Russini do The Athletic parece ser quase uma conclusão precipitada que Os campos serão negociados antes ou depois do início da agência gratuita.

Várias fontes da liga com quem conversei acreditam que os Bears estão tentando deixar Justin Fields… A equipe parece estar focada em usar sua primeira escolha para selecionar (Williams). Quanto ao seu atual quarterback, os tomadores de decisão do Bears gostariam de decidir sobre o futuro de Fields antes da janela de agência gratuita da NFL. A equipe passou a maior parte da semana avaliando o interesse na liga para avaliar seu valor.

Russini é rotineiramente conectado aos círculos da NFL para vários times, e o Combinação da NFL é o lugar perfeito para coletar informações. Se uma repórter respeitada como ela está dizendo que Williams para Chicago é um negócio fechado, então provavelmente é.

Os campos devem ter um mercado comercial forte, visto que ele está prestes a completar 25 anos e já mostrou muitos flashes em sua carreira na NFL. Equipes como o Patriotas da Nova Inglaterra e Falcões de Atlanta poderia estar fazendo fila para ele.