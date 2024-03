Caleb Williams fala sobre a possibilidade de chegar ao Chicago Bears como primeira escolha geral

Ursos de Chicago os fãs estão cheios de expectativa desde que o time garantiu o cobiçado primeiro lugar no Draft de 2024 da NFL. Entre os nomes que circulam no turbilhão de especulações está Calebe Williamso antigo USC quarterback cujo talento chamou a atenção de olheiros e fãs. Com outros quarterbacks notáveis ​​como Jayden Daniels e Drake Maye também disputando as primeiras escolhas, Williams emergiu como pioneira na seleção dos Bears.

Willians optou por renunciar aos testes no grupo de escoteiros em Indianápolis, optando por mostrar suas habilidades em USCDia Profissional. E mostre que ele fez. Em uma atuação que deixou torcedores, repórteres e olheiros maravilhados, Williams não deixou dúvidas sobre suas capacidades em campo.

Caleb Williams usa Brady e Rodgers para construir o quarterback perfeito: não há Mahomes?

Em uma entrevista recente no programa “The Herd” da FS1 com Colin Cowherd, Williams expressou seu entusiasmo sobre a possibilidade de ingressar no Ursos. “Se esse fosse o lugar, eu ficaria animado”, afirmou Williams, indicando sua disposição para abraçar a oportunidade de liderar o ataque de Chicago.

O Ursos têm sido proativos em fortalecer seu elenco antes da possível chegada de Williams. O gerente geral Ryan Poles orquestrou uma série de movimentos estratégicos durante a entressafra, reforçando a escalação do time com talentos experientes. Com o veterano wide receiver Keenan Allen, o dinâmico running back D’Andre Swift, o versátil tight end Gerald Everett e o confiável central Coleman Shelton se juntando ao grupo, os Bears montaram um impressionante arsenal de armas.

Williams terá toneladas de armas em Chicago

Se Williams vestir a camisa dos Bears, ele se verá cercado por um formidável elenco de apoio. Do receptor estrela DJ Moore ao recém-adquirido Allen e potencialmente Rome Odunze, o ataque dos Bears possui uma variedade invejável de criadores de jogo. Adicione o dinâmico Swift fora do campo, junto com os tight ends Cole Kmet e Everett, e Williams não terá falta de opções à sua disposição.

Com uma linha ofensiva melhorada ancorada por Shelton, o cenário está montado para Williams prosperar sob a orientação do coordenador ofensivo Shane Waldron. Com tantos talentos ao seu redor, não é de admirar que Williams esteja ansioso para embarcar em sua jornada como Chicago Bear.

À medida que a contagem regressiva para o draft continua, os fãs dos Bears não podem deixar de antecipar o início de uma nova era, que traz a promessa de grandeza com Caleb Williams no comando.