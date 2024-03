Cam Jurgens: Quem é o substituto escolhido a dedo por Jason Kelce para o Philadelphia Eagles?

Jason Kelce confirmou na segunda-feira sua aposentadoria do NFL numa emocionante conferência de imprensa, e o Filadélfia Eagles não será o mesmo. Um time titular seis vezes Tudo profissional e um infalível Hall da Fama do Futebol Profissional homenageado, Kelce deixa um buraco no meio do Águias‘linha ofensiva, uma unidade que ele ancorou como centro por 13 temporadas – que incluiu duas Super Bowl aparições e um campeonato do Super Bowl após a temporada de 2017.

No entanto, os Eagles não estão desesperados após a aposentadoria de Kelce. Na verdade, o homem de 36 anos ajudou Filadélfia selecione o jogador que agora o substituirá em 2024.

Momento emocionante de Jason Kelce com a esposa Kylie em coletiva de imprensa de aposentadoria

O “jogador favorito” de Kelce

O substituto de Kelce como centro titular dos Eagles será Cameron Jurgensquem era Filadélfiaescolha de segunda rodada no Draft de 2022 da NFL. Kelce ligou Jurgens seu “jogador favorito no draft” depois que os Eagles o levaram com a 51ª seleção geral, e ele confirmou que a franquia havia anos lhe pedia para ajudar a identificar seu substituto ideal. Jurgens, que mede 6’3 ” e pesa 303 quilos, foi considerado a melhor escolha.

Jurgens participou do Universidade de Nebraska e, em 2019, tornou-se o primeiro calouro Descascador de milho desde 1972 para iniciar 12 jogos como centro. Em sua terceira e última temporada em LincolnJurgens novamente começou todos os 12 Nebrascajogos e foi nomeado terceiro time All-Dez Grandes pela qualidade de seu bloqueio.

Sapatos “gigantescos” para preencher

Jurgens jogou 28 partidas em duas temporadas da NFL e fez 11 partidas como guarda direito em 2023. Agora o homem responsável por lançar a bola para o quarterback da franquia Jalen dóiJurgens terá a tarefa de promover um jogo de corrida forte como pivô – os Eagles ficaram em oitavo lugar em jardas corridas de equipe e em quinto lugar em touchdowns corridos na temporada passada.

Jurgens também tem um papel importante Machuca‘ tênis de quarterback, que receberam um toque especial desde que começaram a ser usados ​​com frequência. Kelce ajudou a fazer o “Empurrão de bunda“uma das jogadas mais imparáveis ​​da NFL, e esta é mais uma responsabilidade que agora recai sobre os ombros de Jurgens, de 24 anos.