Cam Sutton estava nas instalações do Lions quando souberam de seu mandado de prisão

Nai ex Cornerback do Detroit Lions, Cameron Sutton está fugindo depois de tGabinete do Xerife do Condado de Hillsborough, na Flórida emitiu um mandado contra o jogador por acusações de violência doméstica, sendo seu paradeiro desconhecido neste momento.

No entanto, pouco antes de a mídia descobrir que ele era um homem procurado, de acordo com Colton Pouncy e Mark Puleo do The Athletic, o jogador estava nas instalações do time e conversou com os dirigentes do time em 21 de março, disse o presidente do Lions, Ron Wood, aos repórteres.

Wood foi informado sobre o mandado de Sutton. Durante uma ligação com dirigentes da liga, a diretoria do Lions aconselhou Sutton a procurar aconselhamento jurídico e se entregar às autoridades. Posteriormente, a equipe decidiu se separar dele e liberá-lo do contrato.

Wood disse o seguinte.

Nós o encontramos, ele estava com nosso pessoal de força, ele meio que apareceu inesperadamente para malhar. Conseguimos falar com ele pessoalmente, não comigo, mas com outros funcionários, e ele saiu do prédio e o liberamos no dia seguinte e ninguém mais falou com ele desde então. Assim que a ligação (com os dirigentes da liga) terminou, nós meio que nos reunimos rapidamente para conversar sobre isso. Ron Madeira

Acusações de Sutton

Sutton é procurado sob a acusação de “agressão agravada – violência doméstica”, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough. O jogador de 29 anos, que foi titular em todos os 20 jogos da temporada regular e dos playoffs dos Leões na temporada passada, foi acusado de fugir das autoridades desde o incidente ocorrido em 7 de março.

Um porta-voz do Gabinete do Xerife revelou: “O que podemos divulgar, com o qual nossos deputados se sentem confortáveis, é no dia 7 de março, quando isso ocorreu, por volta das 4h35 da manhã, quando recebemos uma ligação”. O porta-voz também confirmou que se tratava de uma ligação de violência doméstica, mas se recusou a divulgar a identidade da suposta vítima. Mais detalhes do incidente não foram divulgados.