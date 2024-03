Cameron Brink declara para o Draft da WNBA, Caitlin Clark tem competição pelo primeiro lugar?

Aoutra estrela do basquete universitário se declarou a favor do draft da WNBA, abalando o cenário antes do torneio da NCAA.

Kim Mulkey intimida o entrevistador que fez uma pergunta simples sobre a LSU e a Carolina do Sul

Brink saindo de uma carreira estelar em Stanford

Sobre Terça-feiraCameron Brink, atacante de Stanford, compartilhou a notícia de que este é seu último ano com o Cardeal.

Em uma postagem sincera nas redes sociais, a veterana de 6 a 4 anos expressou sua gratidão por seus anos de faculdade, destacando sua jornada desde a conquista do campeonato nacional de 2021 como caloura por seu excelente desempenho nesta temporada.

Brink’s anúncio segue Stanford perda para USC no jogo final do campeonato do torneio Pac-12, onde liderou o time com 19 pontos e 10 rebotes.

“Meus quatro anos em Stanford foram uma mudança de vida”, disse Brink. “Não consigo expressar meu amor por todos que conheci e por tudo que aprendi em Palo Alto. … Estou animado em anunciar que me declararei para o Draft da WNBA de 2024.”

Apesar dela WNBA aspirações, Beira continua focado no futuro de Stanford Torneio da NCAA campanha.

Treinador principal Tara VanDerveer elogiado Brink’s contribuições, afirmando: “Ela será considerada uma das melhores da história do programa.”

Brink’s elogios incluem ser nomeado o Jogador do Ano do Pac-12 e ganhando seu terceiro consecutivo Jogador Defensivo do Ano título.

Steph Curry parabeniza Brink: O melhor ainda está por vir

Brink’s decisão de renunciar ao quinto ano com Stanford em meio à pandemia se alinha com a escolha da colega destacada Caitlin Clark de entrar no draft.

Beira é amplamente considerada uma das principais escolhas, com alguns especulando que ela poderia ficar em segundo lugar geral, atrás do Faíscas de Los Angeles.

A estrela do Golden State Warriors, Stephen Curry, Brink’s irmão padrinho, parabenizou-a nas redes sociais, destacando suas conquistas e potencial no WNBA.

“Ei, Cam, só quero dizer parabéns. Grande anúncio, grande marco, grande conquista. Prepare-se para o draft da WNBA. Mas eu sei que você ainda tem alguns negócios inacabados no torneio da NCAA, mas reserve um momento para se elogiar o de volta por um trabalho bem executado para chegar a este ponto. O melhor ainda está por vir. Mal posso esperar para ver aonde sua carreira o levará. WNBA, ouça. Ligue para ela!” Curry disse.

Beira e Stanford descobriremos sua colocação no Torneio da NCAA próximo Domingo, 17 de marçodurante uma transmissão ao vivo no ESPN.