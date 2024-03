Cameron Sutton, do Lions, é procurado na Flórida por suposta violência doméstica

Leões de Detroit costas defensivas Cameron Sutton está enfrentando sérios problemas legais na Flórida, pois é procurado sob a acusação de “agressão agravada – violência doméstica”, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough. O jogador de 29 anos, que foi titular em todos os 20 jogos da temporada regular e dos playoffs dos Leões na temporada passada, foi acusado de fugir das autoridades desde o incidente ocorrido em 7 de março.

Um porta-voz do Gabinete do Xerife revelou: “O que podemos divulgar, com o qual nossos deputados se sentem confortáveis, é no dia 7 de março, quando isso ocorreu, por volta das 4h35 da manhã, quando recebemos uma ligação”. O porta-voz também confirmou que se tratava de uma ligação de violência doméstica, mas se recusou a divulgar a identidade da suposta vítima. Mais detalhes do incidente não foram divulgados.

O Gabinete do Xerife tem tentado ativamente entrar em contato com Sutton, mas seus esforços foram em vão. O porta-voz declarou: “Ligamos para ele, sem resposta. Ele está nos evitando. Nossos deputados esgotaram todas as pistas aqui.

Ele tem veículos e uma casa em um condado distante de nós e não esteve lá e não conseguimos pegá-lo lá. Então, novamente, parece que ele desligou o telefone ou se livrou dele ou algo assim porque não conseguimos contatá-lo.”

A reputação da carreira de Sutton está em jogo

Em sua perseguição a Sutton, as autoridades policiais também compartilharam que ele pode estar dirigindo um Jeep Grand Wagoneer com placa da Flórida onde se lê AZ33QB. Esta informação foi tornada pública na esperança de ajudar na sua apreensão.

A situação legal de Sutton é agravada pelo fato de ele ter assinado um lucrativo contrato de três anos com os Lions no valor de US$ 33 milhões na última offseason, depois de passar suas primeiras cinco temporadas na NFL com os Steelers. Isto coloca em jogo tanto a sua carreira profissional como a sua reputação pessoal à medida que o processo judicial se desenrola.

As acusações contra Sutton são

sérios e preocupantes, e lançam uma sombra sobre seu futuro na NFL. À medida que a situação evolui, resta saber como esta questão legal impactará sua carreira e a organização Leonística.