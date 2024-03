Candace Owens canta tema de ‘Fresh Prince’ para provar ‘negritude’

Candace Owens O “Black Card” não será revogado – não hoje, pelo menos – como o analista político continuou no “The Breakfast Club” e passou em um teste de cultura com louvor… vermelho, preto e verde!!!

É quinta-feira, Charlamagne, Jess Hilariante dar Inveja do DJ todos surpreenderam Candace com um “teste negro” pop que eles compilaram, e o republicano orgulhoso, mas polarizador, impressionou a turma logo de cara ao fazer rap em grande parte do tema de abertura para Will Smith‘O Príncipe Fresco de Bel-Air’.