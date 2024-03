Candace Owens demitida do Daily Wire por supostamente promover o anti-semitismo

Candace Owens foi demitida de seu trabalho de apresentadora no Daily Wire porque seus chefes estavam fartos do que consideravam sua repetida promoção do anti-semitismo… TMZ descobriu.

A empresa de mídia conservadora anunciou na manhã de sexta-feira que estava se separando de Candace, e embora nenhuma razão oficial tenha sido mencionada… fontes com conhecimento direto nos dizem que foi diretamente sobre o que os chefões do Daily Wire consideraram anti-semitismo, e a demissão ocorreu cedo essa semana.



Candace e colega apresentadora do Daily Wire Ben Shapiro tiveram uma briga pública recentemente nas redes sociais sobre suas opiniões opostas sobre o conflito Israel-Gaza – e nos disseram que a gota d’água para a DW foi sua aparição em 8 de março no podcast “Fresh and Fit”.

Os apresentadores estavam conversando com Candace sobre a briga com Ben, e toda vez que Ben ou sua esposa – que é israelense – eram mencionados, o programa soltava um efeito sonoro cha-ching, um aceno óbvio ao tropo anti-semita sobre judeus e dinheiro.

Embora Candace não tenha dito nada para manchar Ben, disseram-nos que a sensação era que ela não disse nada para defendê-lo ou denunciar o anti-semitismo. Para ser justo, não está claro se ela ouviu esse efeito sonoro durante a gravação do podcast.

Disseram-nos que os executivos do Daily Wire tiveram conversas anteriores com Candace na tentativa de entender sua posição – já que eles não queriam censurá-la – mas sentiram que o incidente do podcast ultrapassou os limites.

Como disse uma fonte bem informada, Candace sempre se gabava de ser uma das melhores comunicadoras da mídia, então os executivos da DW sentiam que “ela sabia o que estava fazendo”.

Também fomos informados de que Shapiro não esteve envolvido na decisão de demitir Candace e não tem poder para fazê-lo.



Candace abordou sua rivalidade com Ben quando ela era é “O Clube do Café da Manhã” Quinta-feira, dizendo que não era anti-Israel ou anti-semita… ela é simplesmente contra todas as formas de genocídio. Uma fonte ligada a Candace insiste no mesmo, dizendo-nos “Ela obviamente não é anti-semita”.



