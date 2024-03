“Canelo Alvarez ainda controla a escolha dos adversários”

Ccom a confirmação oficial da luta entre Canelo Álvarez e Jaime Munguiatreinadores Abel Sanchez e Robert Garcia conversou com ‘BoxingScene’ sobre a próxima defesa do título do mexicano em meio a muita discussão sobre o adversário escolhido para a noite de 4 de maio.

“Canelo conhece Munguia teve um bom desempenho na última luta e nocauteou um cara [John Ryder] que Canelo não consegui, então os fãs de boxe verão isso como um bom desafio”, começou Garcíaque é ex-boxeador.

Canelo Álvarez compartilha seu treino sob o gelo para enfrentar Jaime MunguaInstagram

Sobre a polêmica de A escolha de Munguia como desafiante de Canelo,Sánchezum treinador atual, acrescentou: “Lembre-se de como Não me mate disse que seria uma honra lutar Canelo. Para o Benavidez família ele havia comentado; ‘Continue eliminando caras que Canelo pode lutar e ele não tem escolha a não ser lutar com você.'”

Os mesmos ganhos contra qualquer oponente

Sánchezatual treinador do campeão cruiserweight da WBA Arsen Goulamirianespecificou algo importante: “Do jeito que as coisas estão agora, Canelo administra bem a escolha dos oponentes e sabe que pode ganhar o mesmo dinheiro (US$ 35 milhões), não importa com quem lute.”

Sánchez também lembrou as pessoas da luta entre Canelo e seu pupilo, Gennadiy Golovkin, em que o mexicano testou positivo para uma substância proibida. “Ainda acredito que o vencemos duas vezes”, comentou sobre as lutas em que o mexicano venceu e o outro empatou.

Sobre o que está por vir para a luta de maio, Sánchez deu seu veredicto: “As primeiras seis rodadas serão difíceis para ambos. Canelo vou medi-lo, avaliá-lo e espero que Munguá retorna ao que era antes, quando parecia um guerreiro”.

Garcíaentretanto, lançou algumas dúvidas sobre a idolatria Canelo poderá ter no seu futuro desportivo se continuar a evitar certos adversários. “Brigando Não me mate está bem por enquanto, mas até vermos o Benavidez lutar, Canelo nunca obterá o respeito total dos fãs que deseja ver. E isso importa.”