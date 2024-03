Canelo Alvarez dá um soco direto em Jake Paul e Mike Tyson: É mais show do que luta

EUNo mundo do boxe profissional, poucos nomes ressoam tão poderosamente quanto Saulo “Canelo” Álvarez.

Conhecido por sua destreza nas cordas e por sua perspicácia no esporte, Canelo recentemente opinou sobre a luta altamente divulgada e um tanto controversa entre Mike Tyson e Jake Paulo, previsto para 20 de julho no AT&T Stadium. Seu veredicto? Mais espetáculo do que esporte.

Canelo Alvarez ataca as críticas de Mike Tyson, questionando se ele estava sóbrio

Canelo Álvarezmulticampeão mexicano e figura reverenciada no boxe, deixou claro que a próxima luta entre Tyson e Paulo não desperta seu interesse.

Sua razão? O evento tende mais para o entretenimento do que para uma autêntica luta de boxe. “Não tenho nenhum interesse em assistir, com a Netflix envolvida, sim, isso é bom, mas não nesse tipo de briga, acho que é mais show do que luta”, articulou Canelo em entrevista à YES Network.

Seus comentários ecoam os sentimentos de muitas pessoas nas comunidades do boxe e do MMA que veem a luta como um confronto não tradicional. Tysonaos 57 anos, é um campeão aposentado dos pesos pesados, conhecido por sua ferocidade e conquistas históricas no boxe.

Jake Paulo, por outro lado, é um influenciador de mídia social de 27 anos que se tornou boxeador profissional. Este forte contraste entre antecedentes e experiência é um ponto de discórdia para os puristas do esporte.

Embora reconheçamos que cada evento tem o seu público, Canelo acredita firmemente que não serão os fãs do boxe tradicional que assistirão no dia 20 de julho. “Todo mundo tem um público, este é um público diferente.

Os fãs de boxe não vão ver isso (a luta entre Tyson e Paul), é para um público diferente”, acrescentou, delineando a divisão entre os entusiastas do boxe convencional e a provável audiência desta luta.

Jake Paulo comercializou a luta como “a maior luta que o mundo jamais verá”, uma afirmação que foi recebida com ceticismo por muitos, incluindo Canelo.

Apesar do burburinho que gerou, o consenso entre os lutadores experientes é que o evento não contribuirá significativamente para o legado ou avanço do boxe.

Boxe e entretenimento colidem

A luta marca o lançamento de programas de boxe através da plataforma Netflix, um movimento que simboliza a evolução do cenário de como o conteúdo do boxe é consumido e apresentado.

Mike Tysonapesar do fim da carreira profissional, continua uma lenda do boxe com recorde de 50 vitórias, 44 por nocaute e seis derrotas.

Sua decisão de voltar ao ringue contra uma figura como Jake Paulo é uma prova da mudança na dinâmica do esporte, onde o legado e o entretenimento se cruzam cada vez mais.

Canelo ÁlvarezA crítica de lança luz sobre o debate mais amplo em torno da integridade do boxe à medida que ele navega no fascínio de lutas de alto nível e voltadas para o entretenimento.

À medida que o desporto continua a evoluir, o equilíbrio entre manter as suas tradições históricas e abraçar novos públicos continuará, sem dúvida, a ser um ponto de discussão entre os seus seguidores mais fervorosos e as suas estrelas mais brilhantes.