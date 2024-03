Canelo Alvarez “não tem chance de vencer Benavidez”, afirma a ex-rival Erislandy Lara

Canelo Alvarez não quis lutar contra David Benavidez e optou por lutar contra Jaime Munguia. Assim que anunciou a luta, recebeu uma grande onda de críticas e até acusações de que não queria lutar contra o adversário mais forte disponível.

Erislandy Lara se abre e dá sua opinião sincera sobre Canelo Alvarez

Saul Canelo Alvarez entrará no ringue em 4 de maio para disputar seus títulos contra o nativo de Tijuana Jaime Munguia em Las Vegas, no entanto, a comunidade do boxe foi ferozmente atrás de Canelodo próprio Oscar de la Hoya a Mike Tyson, e agora o ex-campeão cubano Erislandy Lara, que foi duro e direto em suas palavras.

“Benavidez é um lutador muito perigoso no momento, pesando 168 libras. Não creio que Canelo tenha chance de vencer Benavidez, não importa quanto lhe paguemmas acho que ele está pedindo muito dinheiro”.

Em entrevista ao portal especializado em boxe FightHype, Erislandy Lara, que há quase uma década foi vítima da velocidade e da força de um jovem Canelo na época em que ele estava construindo seu legado, um status que lhe permite escolher seus oponentes, embora isso tenha conquistado muitos opositores.

“Benavidez é um boxeador muito alto, um jovem boxeador, que dá muitos socos, é um boxeador forte e acho que pode colocar o Canelo em apuros. Canelo é um boxeador que 5’3-5’4 (menos de 1,70, Lara pensa). Pelo tamanho do Benavidez, acho que ele pode ter muitos problemas”, disse Lara, que também quer a revanche contra o Canelo, 10 anos depois.