Canelo Alvarez responde a Mike Tyson: Eu respeitaria a opinião dele se ele estivesse sóbrio

Saul ‘Canelo’ Álvarez já revelou que seu próximo adversário será Jaime Munguia. A notícia deixou o mundo do boxe um tanto decepcionado, já que a luta que todos querem ver é contra David Benavidez. Porém, parece que o mexicano evita enfrentar o compatriota.

Um de Álvarezseus principais críticos é o ex-campeão mundial dos pesos pesados, Mike Tysonquem disse isso Canelo foi “uma pena” para o boxe ele não ter aceitado lutar com Benavidez. Agora, Canelo responde ao americano com um gancho direto ao ego de ‘Iron Mike’.

À frente seu primeiro confronto com Jaime Munguia, Canelo falou com a mídia sobre Tysone enfatizou os vícios do ex-campeão dos pesos pesados, principalmente o alcoolismo, respondendo de forma bastante dura.

“Eu respeitaria a opinião dele se ele estivesse sóbrio” Canelo observado.

“Não preciso provar nada para ninguém, lembro quando isso aconteceu com [Gennady] Golovkin. Não preciso provar nada.

“Essa luta é mais importante que as outras. Quando vocês me perguntam sobre Golovkin, Callum Smith, Billie Joe Sounders ou Caleb Plant… nada é suficiente para você.”

A próxima luta de Canelo será contra Munguia

Álvarez (60-2-2, 39 KO) e Não me mate (43-0, 34 KOs) se enfrentará em Las Vegas pelo indiscutível título dos super-médios. Álvarez detém todos os quatro cinturões principais desde 2021, enquanto Não me mate só subiu para 168 libras no ano passado.

Não me mate tem procurado Álvarez durante toda a sua carreira profissional. Os lutadores apertaram as mãos e interagiram educadamente durante sua aparição promocional no famoso Crystal Ballroom do hotel.