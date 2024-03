Canelo Alvarez tem medo de David Benavidez? Alguns acham que o americano pode aposentá-lo

Saul ‘Canelo’ Álvarez é o melhor boxeador do mundo hoje e já o é há alguns anos. É por isso que todos querem lutar contra ele para provar que podem ser o futuro do esporte, como é o caso de David Benavidez.

E seu corner ainda insiste em lutar contra o mexicano, mas não há resposta nem acordo. Agora, o pai do americano, José Benavidezexpressou sua raiva e decepção com o mexicano, considerado o melhor libra por libra.

Canelo define preço para possível luta com Benavidez: “Vou lutar amanhã”Twitter

O pai de David Benavidez está decepcionado com a recusa de Canelo

David BenavidezO pai de foi claro ao garantir que o mexicano “tem medo de se aposentar”, por isso não quer que a luta aconteça.

“Haverá pessoas que vão dar Canelo 150 milhões de dólares e mesmo assim ele não vai aceitar a luta. Eu acho que ele não quer enfrentar David Benavidez porque ele sabe que vai aposentá-lo, porque vai machucá-lo…. Canelo está em declínio, já deu tudo que tinha para dar, mas terminou os treinos”, disse Benavidezpai de em entrevista ao La Casaca Boxing Club.

Apesar disso, José Benavidez espera que seu filho de 27 anos continue lutando contra outros boxeadores, enquanto o grande campeão mexicano e mundial faz o mesmo.

Canelo Alvarez revela que não recebeu oferta de David Benavidez

Canelo Álvarez nega que tenha recebido uma oferta de David Benavidez. Foi durante um bate-papo que ele teve com a Fight Hub TV que se isso acontecesse Canelo revelou que só lutaria com Benavidez em troca de uma grande quantia em dinheiro.

“Não preciso brigar com ninguém. Não preciso provar nada para ninguém, nada. Lembro-me de quando isso acontecia com outras pessoas, e agora está acontecendo com David Benavidez? Mas se algum promotor com quem trabalho vier até mim e disser: ‘Eu lhe ofereço 150 ou 200 milhões de dólares’, essa seria a única razão pela qual eu lutaria com ele”, disse ele.

E aproveitando isso, Canelo também foi claro ao afirmar que nunca recebeu uma oferta de Benavidezmas, caso fosse dado, seria apenas por uma quantia incrível.

“Talvez, quem sabe, mas ele não trouxe nada para mim. Mas não, nunca, nunca, nunca, nunca uma oferta foi recebida. Álvarez Barragán.

Canelo reina supremo em WBC, WBA, IBF e WBO e se prepara para Jaime Munguia

Álvarez se consolidou como o campeão indiscutível dos super-médios, por isso mantém todos os quatro cinturões que foram colocados em disputa.

A Associação Mundial de Boxe (WBA), a Federação Internacional de Boxe (IBF), o Conselho Mundial de Boxe (WBC) e a Organização Mundial de Boxe (WBO), razão pela qual ele agora se prepara para enfrentarJaime Munguiaem 4 de maio em Las Vegas.