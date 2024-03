Canelo Alvarez torna tudo “fácil”: David Benavidez em troca de 200 milhões de dólares

Saul ‘Canelo’ Álvarez é o melhor boxeador do mundo hoje e já o é há alguns anos. É por isso que todos querem lutar contra ele para provar que podem ser o futuro do esporte, como é o caso de David Benavidez.

Apesar disso, o grande campeão mexicano apresentou sua próxima luta, que será contra o asteca Jaime Munguiaque acontecerá no dia 4 de maio, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos.

Canelo Alvarez nega ter recebido oferta de David Benavidez e impõe condições

Durante um bate-papo com a Fight Hub TV, Canelo revelou que só lutaria Benavidez em troca de uma grande quantia de dinheiro.

“Não preciso brigar com ninguém. Não preciso provar nada para ninguém, nada. Lembro-me de quando isso acontecia com outras pessoas, e agora está acontecendo com Benavidez? Mas se algum promotor com quem trabalho vier até mim e disser: ‘Estou lhe oferecendo 150 ou 200 milhões de dólares’, essa seria a única razão pela qual eu lutaria com ele”, disse ele.

E aproveitando isso, Canelo também foi claro ao afirmar que nunca recebeu uma oferta de Benavidezmas, se o fizesse, seria apenas por uma quantia milionária.

“Talvez, quem sabe, mas ele não trouxe nada para mim. Mas não, nunca, nunca, nunca, nunca uma oferta foi recebida. Álvarez Barragán.

Canelo rejeitou oferta milionária, revela David Benavidez

Ao mesmo tempo, deve-se lembrar que Benavidez disse na época que Canelo recusou uma oferta interessante para eles lutarem cara a cara.

“Foram mais de 45 milhões de dólares. Esse era o dinheiro que Al Haymon e PBC ofereciam para a luta contra Canelo. Vejo muita gente dizendo que não se faz ofertas para o lado A, mas US$ 45 milhões é muito dinheiro. As pessoas querem ver essa luta, a empresa estava me apoiando. Por isso pensei que poderíamos fazer a luta acontecer, mas eles foram em outra direção…. Uma coisa é eles recusarem a oferta e esperarem mais um ano para fazer a luta e ganhar mais dinheiro, mas nem o fizeram. responder. Imagine que ele tem uma oferta de 45 milhões de dólares na mesa e ninguém responde. Não sei mais o que dizer”, disse ele em entrevista ao Fight Hype.

Canelo continua reinando no WBC, WBA, IBF e WBO e se prepara para Jaime Munguia

Álvarez se consolidou como o campeão indiscutível dos super-médios, mantendo todos os quatro cinturões que estavam em disputa.

A Associação Mundial de Boxe (WBA), a Federação Internacional de Boxe (IBF), o Conselho Mundial de Boxe (WBC) e a Organização Mundial de Boxe (WBO), razão pela qual ele agora se prepara para enfrentar Não me mate em 4 de maio em Las Vegas.